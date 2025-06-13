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وسط إجراءات مشدَّدة.. الاحتلال يغلق مداخل طولكرم ونابلس

13 يونيو 2025 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
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الاحتلال يغلق مداخل طولكرم ونابلس

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مداخل مدينتي نابلس وطولكرم، وتحديدا الشرقية والجنوبية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع البوابات على الحواجز المحيطة في نابلس، ومنها عورتا، وبيت فوريك، وصرة، والمربعة، ودير شرف، والـ17، وبورين، ومنعت مركبات المواطنين من الاقتراب من الحواجز، ما عزل المدينة والقرى عن بعضها البعض، وعن المدن الأخرى.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال قاموا بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المواطنين وعدد من الصحفيين على حاجز دير شرف غرب نابلس، ولم يبلغ عن إصابات.

وفي طولكرم، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت بوابتي حاجز "عناب" العسكري شرق المحافظة، في الوقت الذي أغلقت بوابتي جسر جبارة عند المدخل الجنوبي للمدينة مع تمركز لجنود الاحتلال في المكان، ومنع المواطنين والمركبات من الاقتراب.

ويشار أن إغلاق الاحتلال لهذه البوابات عزل مدينة طولكرم عن قراها وبلداتها الشرقية "وادي الشعير"، والجنوبية "قرى الكفريات السبع"، وباقي محافظات الضفة.

المصدر / وكالات
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