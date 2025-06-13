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قوات الاحتلال تُفرغ المسجد الأقصى وتغلق أبوابه بعد صلاة الفجر

13 يونيو 2025 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تُفرغ المسجد الأقصى وتغلق أبوابه بعد صلاة الفجر

في خطوة غير مسبوقة منذ جائحة كورونا، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، على إخلاء المسجد الأقصى المبارك من المصلين بالقوة، فور انتهاء صلاة الفجر، قبل أن تقوم بإغلاق أبوابه بالكامل.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا المسجد عقب الصلاة، وأجبروا المصلين على الخروج منه بالقوة، دون أي مبررات أمنية واضحة، ثم أغلقوا جميع الأبواب المؤدية إليه، في تصعيد لافت داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من القيود والإغلاقات العسكرية التي فرضها الاحتلال بالتزامن مع تصعيد ميداني واسع في المنطقة، لا سيما بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، حيث أغلقت القوات عشرات الحواجز العسكرية، وقطعت عدة طرق فرعية بين المدن والقرى الفلسطينية، مستخدمة السواتر الترابية والعوائق الإسمنتية.

وتُعدّ هذه الإجراءات جزءًا من سياسة تضييق ممنهجة تستهدف حرية العبادة والحركة للفلسطينيين، في ظل توتر سياسي وأمني متصاعد تشهده المنطقة.

ومن جهتها، حذّرت هيئات دينية وحقوقية فلسطينية من خطورة هذه الخطوة، مؤكدة أن إغلاق المسجد الأقصى وإفراغه من المصلين اعتداء صارخ على حرمة المكان وقدسيته، وانتهاك فاضح لحرية العبادة المكفولة دوليًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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