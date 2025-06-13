الأونروا: أطفال غزَّة يستيقظون خلال العمليات الجراحيَّة بسبب نقص التَّخدير

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من كارثة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن نقص مواد التخدير في المستشفيات يؤدي إلى استفاقة الأطفال أثناء العمليات الجراحية، في مشهد يختصر حجم المعاناة.

وفي منشور على منصة "إكس"، الخميس، حمّلت "الأونروا" الحصار الإسرائيلي المسؤولية عن منع دخول الإمدادات الطبية والإنسانية، مطالبة بضرورة فتح الممرات الآمنة لتسليم المساعدات على نطاق واسع.

وفي السياق ذاته، وصفت المديرة التنفيذية لمنظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية، إنجر آشين، الوضع في غزة بأنه "الأسوأ عالميًا للأطفال"، قائلة إن الأطفال باتوا يتمنّون الموت والجنة بدلًا من التعليم والعمل، نتيجة فقدان الأمل وغياب الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وأضافت آشين في مقطع مصوّر أن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات تقف على الجانب الآخر من الحدود، بينما تُمنع المنظمات الإنسانية من إدخالها، في وقتٍ يعاني فيه السكان من جوع وأمراض وانعدام الأمن.

الوضع الإنساني في غزة، وفق "أنقذوا الأطفال"، بلغ مرحلة غير مسبوقة من التدهور، وسط مطالبات دولية متزايدة لوقف الحصار والسماح بدخول الإمدادات الحيوية فورًا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين