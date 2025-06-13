إيران تؤكد: منشآت النفط لم تتضرر جراء الغارات الإسرائيلية

أعلنت "الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط" أن الغارات الواسعة التي شنتها إسرائيل على البلاد، فجر اليوم الجمعة، لم تلحق ضررا بمنشآت النفط.

وذكرت الشركة الإيرانية في بيان نشره التلفزيون الرسمي بأن منشآت التكرير وخزانات النفط لم تتعرض لأي ضرر جراء الهجوم الإسرائيلي.

وأكدت الشركة أن الأنشطة في منشآت النفط مستمرة بشكل طبيعي، وأن توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد لم يشهد أي انقطاع.

وفجر اليوم، هاجم الطيران الحربي "الإسرائيلي"، مواقع في العاصمة الإيرانية طهران، أدت إلى استشهاد عدد من القادة والعلماء الإيرانيين.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء، إنّ الهجوم الإسرائيلي أسفر عن استشهاد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي.

وأفادت بأنّ انفجارات عنيفة هزَّت العاصمة الإيرانية طهران، فيما تحدثت وكالة نورنيوز الإيرانية عن سماع أصوات انفجارات عنيفة في منطقة محلاتي شمالي شرقي العاصمة طهران.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية تهاجم إيران الآن. وأشار الجيش الإيراني إلى أنّ القوات المسلحة والحرس الثوري يخوضان حاليا معارك في سماء البلاد سيتم الإعلان عن نتائجها لاحقا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات