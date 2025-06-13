طهران تعلن عدم مشاركتها في جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن

أ‌فاد ‏التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، بأن طهران لن تشارك في جولة المفاوضات النووية التي كانت مقررة مع الولايات المتحدة الأحد المقبل في مسقط.

و‌نقلت صحيفة "‏نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن قتل علي شمخاني مستشار المرشد علي خامنئي، يستهدف القضاء على المفاوضات النووية.

وكانت المعلومات الواردة أفادت بإصابة شمخاني إصابة بالغة من دون تأكيد مقتله حتى اللحظة.

ومن جهته، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية علاء الدين بوروجردي، أن الجولة السادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لن تعقد بعد الضربات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية.

وبدأت المفاوضات في أبريل 2025 بجولة أولى رفيعة المستوى عُقدت في سلطنة عمان بتاريخ 12 أبريل، بقيادة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووصفت المناقشات بأنها بناءة.

تبعتها جولة ثانية في روما بتاريخ 19 أبريل، كانت مباحثات غير مباشرة بين الطرفين، ثم جولة ثالثة في مسقط بعد أسبوع، تركزت على تطوير إطار لاتفاق نووي محتمل بمشاركة خبراء من الجانبين.

واستمرت المفاوضات مع جولات أخرى، وأظهرت بوادر تقدم محدود رغم المواقف المتشددة من الجانبين حول تخصيب اليورانيوم.

وصباح اليوم، أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ،أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" ستدفعان الثمن.

وقال "سنرد ردا قاسيا على الاعتداءات الإسرائيلية.

وأعلنت إيران في وقت سابق، اغتيال حسين سلامي قائد الحرس الثوري إلى جانب اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي خلال الضربات الإسرائيلية.

وفي ضربة موجّهة إلى الكادر العلمي الإيراني، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل العالمين النوويين البارزين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي في الغارات الإسرائيلية.

كما أعلن بعد ذلك إصابة علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني في الهجوم.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن "إسرائيل نفذت عمليتها في حي يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني".

كما نقلت القناة 13 عن ضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم إن الضربة قد تكون حققت نتائج أفضل من المتوقع.

وقالت نيويورك تايمز عن 4 مسؤولين إيرانيين قولهم إن "إسرائيل" هاجمت ما لا يقل عن 6 قواعد عسكرية حول طهران من بينها منشأة بارشين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني تأكيده، أن الضربة الافتتاحية شملت أهدافا للدفاع الجوي وصواريخ أرض أرض، وكانت واسعة النطاق لتصفية كبار المسؤولين الإيرانيين.



المصدر / وكالات