الاحتلال يصدر حكمًا بالسِّجن لمدة 8 شهور وغرامة بحق أم الشُّهداء الأسيرة حنين جابر

أكدت مصادر عائلية أن الاحتلال أصدر حكماً بالسجن الفعلي لمدة 8 شهور وغرامة مالية بحق الأسيرة حنين محمد جابر (50 عاماً) من مخيم نور شمس بطولكرم، رغم إصابتها بمرض السرطان وتدهور وضعها الصحي داخل سجون الاحتلال.

وأوضحت المصادر أن حنين جابر، والدة الشهيدين محمد (أبوشجاع) ومحمود جابر، اعتُقلت في 3 ديسمبر 2024 أثناء نزهة مع أولادها بتهمة إيواء ابنها الذي تزعم سلطات الاحتلال أنه "مطلوب"، حيث تعرضت لتحقيق قاسٍ وانتزاع معلومات بالقوة قبل نقلها إلى سجن الدامون.

وقالت المصادر إن الأسيرة جابر عانت من ظروف اعتقال قاسية، وأبلغت إدارة السجون عائلتها في أبريل الماضي بإصابتها بالسرطان، وهو مرض لم تكن تعاني منه قبل اعتقالها، كما رفض الاحتلال الإفراج عنها رغم طلب العائلة بذلك لمتابعة علاجها الذي لا يتوفر داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وأشارت إلى أن الأسيرة فقدت أكثر من ثمانية كيلوغرامات من وزنها نتيجة سوء التغذية وسياسة التجويع التي تمارس داخل السجن، مؤكدة استمرار الاحتلال في سياسة التنكيل بحق الأسيرات في سجن الدامون، حيث توجد حالياً 47 أسيرة بينهنّ حوامل، و8 أسيرات تحت الاعتقال الإداري دون تهم.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال يواصل سياسة التنكيل بحق الأسيرات في سجن "الدامون"، حيث يعانين من ظروف اعتقالية غير إنسانية وصعبة للغاية. وقد ارتفع عدد الأسيرات مؤخراً إلى 47 أسيرة، من بينهن أسيرتان حاملتان، وثماني أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري دون توجيه أي تهم.

وبالإضافة إلى الأسيرة جابر يحتجز في السجن أسيرة أخرى مريضة بالسرطان، وهي الأسيرة فداء سهيل عساف (49 عاماً) من كفر لاقف بقلقيلية، والتي تعاني أيضاً من مرض سرطان الدم منذ قبل اعتقالها في فبراير 2025، وهي معتقلة بحجة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ظروف اعتقال صعبة تشمل سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية.

وتواجه الأسيرات أوضاعاً معيشية متدهورة، حيث يعانين من سوء الطعام كماً ونوعاً، إذ يُقدَّم لثماني أسيرات صحن واحد من البقوليات، ما تسبب لهن بمشاكل صحية في الجهاز الهضمي، كما فقدت العديد منهن أوزانهن بشكل ملحوظ. ويُضاف إلى ذلك تقليص وقت "الفورة" إلى ساعة واحدة يومياً، تُضطر الأسيرات لاستغلالها في الاستحمام، مع العلم أن الحمامات تقع في ساحة خارجية، مما يزيد من معاناتهن اليومية.

المصدر / وكالات