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حماس: عدوان الاحتلال على إيران تطوُّرٌ خطير يؤكد طبيعة المعركة المصيرية مع عدو الأمة المركزي

13 يونيو 2025 . الساعة 08:59 بتوقيت القدس
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حماس: عدوان الاحتلال على إيران تطوُّرٌ خطير يؤكد طبيعة المعركة المصيرية مع عدو الأمة المركزي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأشدّ العبارات العدوان الواسع الذي شنّه الكيان الصهيوني فجر اليوم ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، والذي يشكّل تصعيدًا خطيرًا يُنذر بانفجار المنطقة.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، إنّ عدوان الاحتلال على إيران يعكس إصرار حكومة نتنياهو المتطرفة على جرّ الإقليم إلى مواجهات مفتوحة خدمة لأوهامها التلمودية، ومساعيها للهيمنة على شعوب الأمة .

وأشارت إلى أنّ هذا العدوان الغاشم يُعدّ انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية، ويؤكد مجددًا أن المشروع الصهيوني يمثّل خطرًا وجوديًا على المنطقة بأسرها، لا على فلسطين وحدها، ويستهدف كل من يرفض الخضوع ويصرّ على دعم قضايا الأمة وفي مقدّمتها قضية فلسطين.

وأعربت “حماس” عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، مقدَّمةً تعازيها باستشهاد عدد من كبار القادة، وفي مقدّمتهم اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، والفريق محمد باقري، رئيس أركان الجيش الإيراني، وعدد من العلماء النوويين.

وأضافت " إيران تدفع اليوم ثمن مواقفها الثابتة في دعم فلسطين ومقاومتها، وثمن تمسّكها بقرارها الوطني المستقل، ما يستدعي من الأمة وقواها الحيّة موقفًا موحّدًا في وجه هذا العدوان الخطير".

وجددت "حماس" تأكيدها أنّ الكيان الصهيوني هو العدو المركزي للأمة، والمعركة معه معركة مصير تتطلب وحدة الصف وتكامل الجهود لحماية شعوبنا من جرائمه ومخططاته التوسعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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