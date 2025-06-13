الإمام الخامنئي: على الكيان الصهيوني أن ينتظر عقابًا شديدًا

قال قائد الثورة الإسلامية في أعقاب العدوان الإسرائيلي على إيران: "لقد أعدّ الكيان الصهيوني بهذا العمل الإجرامي مصيراً مريراً وأليماً لنفسه، وسيناله حتماً."

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنَّ الإمام السيد علي الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، أصدر رسالة إلى الشعب الإيراني العظيم، عقب الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني فجر اليوم الجمعة ضد إيران.

ونص الرسالة كما يلي:

أيها الشعب الإيراني العظيم! أقدم الكيان الصهيوني فجر اليوم على ارتكاب جريمة بيده الآثمة والملطخة بالدماء في بلدنا العزيز، وقد كشف عن طبيعته الخبيثة أكثر من أي وقت مضى عبر استهدافه للمراكز السكنية. على هذا الكيان أن يترقّب عقاباً شديداً.

اليد القوية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية لن تتركه وشأنه، بإذن الله.

في هجمات العدو، نال الشهادة عدد من القادة والعلماء، وسيتولى خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم دون تأخير، إن شاء الله.

لقد أعدّ الكيان الصهيوني بهذا العمل الإجرامي لنفسه مصيراً مريراً وأليماً، وسيناله حتماً.

وصباح اليوم، أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ،أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" ستدفعان الثمن.

وقال "سنرد ردا قاسيا على الاعتداءات الإسرائيلية.

وأعلنت إيران في وقت سابق، اغتيال حسين سلامي قائد الحرس الثوري إلى جانب اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي خلال الضربات الإسرائيلية.

وفي ضربة موجّهة إلى الكادر العلمي الإيراني، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل العالمين النوويين البارزين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي في الغارات الإسرائيلية.

كما أعلن بعد ذلك إصابة علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني في الهجوم.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن "إسرائيل نفذت عمليتها في حي يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني".

كما نقلت القناة 13 عن ضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم إن الضربة قد تكون حققت نتائج أفضل من المتوقع.

وقالت نيويورك تايمز عن 4 مسؤولين إيرانيين قولهم إن "إسرائيل" هاجمت ما لا يقل عن 6 قواعد عسكرية حول طهران من بينها منشأة بارشين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني تأكيده، أن الضربة الافتتاحية شملت أهدافا للدفاع الجوي وصواريخ أرض أرض، وكانت واسعة النطاق لتصفية كبار المسؤولين الإيرانيين.

المصدر / فلسطين أون لاين