الإبادة في يومها الـ 616 تواليًا.. مجازر دامية وقصفٌ متواصل على أنحاء قطاع غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 616 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,924 شهيدًا، 15,780 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,207 شهيدًا و 127,821 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

في أحدث التطورات، ارتقى شهيدان جراء قصف الاحتلال على المناطق الغربية لبيت لاهيا شمالي القطاع.

كما واستشهد 4 مواطنين، إثر استهدافين منفصلين؛ حيث استُشهد اثنان في قصف استهدف منطقة الشَّاكوش، فيما ارتقى شهيدان آخران جراء قصفٍ طال منطقة مواصي القرارة وشارع 5 في مدينة خان يونس.

كما واستشهد محمد جمال أبو يوسف جراء قصف منزله في عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

و أفادت مصادر محلية بوجود 6 شهداء يصعب الوصول إليهم في غارة استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان شرق مدينة خانيونس.

وارتقى 3 شهداء في محيط مركز ياس الطبي قرب مسجد ابو شنب "شهيدين وشهيدة" في مدينة خانيونس.

وشهدت مدينة خان يونس اليوم قصفاً مدفعياً وعمليات نسف عنيفة طالت مناطق معن والسطرين الغربي والشرقي.

وفي وسط القطاع وصل مستشفى شهداء الأقصى 9 شهداء جراء استهداف مجموعة مواطنين شرق المطاحن بدير البلح ليلة أمس ، وسط قصف مدفعي من اليات الاحتلال بين الحين والاخر شرق البريج.

تواصل قوات الاحتلال، عزل قطاع غزة، عن محيطه الخارجي والعالم، عبر قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت، لليوم الـ 4 على التوالي، وسط استمرار منع فرق الصيانة التابعة لشركة الاتصالات من الوصول إلى المواقع المتضررة لإصلاح الأعطال.

وأعلن "الدفاع المدني" وجمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، عن صعوبة التواصل مع الطواقم وصعوبة الوصول إلى أماكن القصف والاستهدافات الإسرائيلية في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت.

وأفادت مصادر محلية، ظهر اليوم، بارتقاء شهيد جراء قصف الاحتلال منزلًا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال محيط منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال "الإسرائيلي" تجمعات المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات في منطقة السودانية شمال مدينة غزة، وأدى ذلك لإصابة العشرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وشرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ومدينة خانيونس جنوبي القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين