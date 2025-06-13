الإبادة في يومها الـ 616 تواليًا.. الاحتلال يُواصل قطع الاتِّصالات عن غزَّة وسط مجازر دامية وقصفٌ متواصل

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 616 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,924 شهيدًا، 15,780 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,207 شهيدًا و 127,821 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال، عزل قطاع غزة، عن محيطه الخارجي والعالم، عبر قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت، لليوم الـ 4 على التوالي، وسط استمرار منع فرق الصيانة التابعة لشركة الاتصالات من الوصول إلى المواقع المتضررة لإصلاح الأعطال.

وأعلن "الدفاع المدني" وجمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، عن صعوبة التواصل مع الطواقم وصعوبة الوصول إلى أماكن القصف والاستهدافات الإسرائيلية في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال محيط منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال "الإسرائيلي" تجمعات المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات في منطقة السودانية شمال مدينة غزة، وأدى ذلك لإصابة العشرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وشرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ومدينة خانيونس جنوبي القطاع.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين