500 شخصية ثقافية وفنية في رومانيا تطالب بوقف الإبادة في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

وقّعت أكثر من 500 شخصية ثقافية وفنية رومانية على عريضة مشتركة موجهة إلى السلطات الرومانية، طالبوا فيها باتخاذ موقف حازم ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف "حرب الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الفلسطينيون.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد توجهت العريضة إلى كل من الرئيس الروماني نيكوشور دان والحكومة الرومانية، داعية إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان، ومنع الزحف الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.

وأكد الموقعون أن على رومانيا ربط علاقاتها التجارية والثقافية والدبلوماسية مع إسرائيل باحترام القانون الدولي، مطالبين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات وتعليق اتفاقية الشراكة في حال استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

وأعرب المثقفون والفنانون عن استنكارهم الشديد لما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية، وللسياسات الإسرائيلية القائمة على الهيمنة والسيطرة، مشددين على ضرورة اتخاذ موقف رسمي يعبر عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت العريضة على أهمية التضامن الشعبي مع سكان غزة، ولفتت إلى المعاناة الخاصة التي يعيشها الفنانون والمعلمون والمخرجون والصحفيون والكتّاب، في ظل الحصار الإسرائيلي الذي تسبب في انعدام الخدمات الأساسية، كالغذاء والرعاية الصحية ومياه الشرب، محذّرة من أن الحياة في غزة أصبحت "شبه مستحيلة".

المصدر / فلسطين أون لاين