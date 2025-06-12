الاحتلال يهدِّد بإخلاء محيط مجمَّع ناصر الطبيّ.. ووزارة الصِّحَّة تحذِّر من كارثة

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قامت بإبلاغ سكان منطقة مجمع ناصر الطبي ومحيطها بضرورة الإخلاء، باعتبارها "منطقة عمليات"، مما تسبب في حالة من الهلع والخوف بين المرضى والمواطنين.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، إلى أن الاحتلال يواصل استهداف المناطق السكنية المحيطة بالمجمع، في خطوة تهدف إلى إخراج المجمع الطبي عن الخدمة بشكل متعمد، محذّرة من أن مجمع ناصر هو المستشفى الوحيد في جنوب قطاع غزة الذي يقدم خدمات تخصصية مثل غسيل الكلى، ورعاية الأطفال الخدج، والعناية المركزة، والعمليات الجراحية.

وأضافت الوزارة أن تعطيل هذه المنشأة الصحية سيؤدي إلى موت مئات المرضى وحدوث كارثة إنسانية، خاصة بعد أن تم تفريغ شمال قطاع غزة من المستشفيات بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأكد البيان أن الاحتلال يسعى إلى تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة، من خلال استهداف المراكز الطبية ومحاولة إفراغ جنوب القطاع من المستشفيات، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وجددت وزارة الصحة في غزة نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للتدخل الفوري، من أجل حماية المرافق الصحية، وضمان استمرارها في تقديم الرعاية الطبية للمرضى والمصابين.

وفي وقت سابق، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مخيم خان يونس والأحياء المحيطة بمستشفى ناصر الطبي بإخلاء المنطقة.