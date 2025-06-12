الضفة الغربية.. عملية إطلاق نار على حاجز إسرائيلي واستشهاد المنفّذ

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد فلسطيني، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار استهدفت حاجزاً للاحتلال، قرب مستوطنة "حرميش"، الواقعة بين جنين وطولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وحسب الأنباء الأولية فقد ترجل مقاوم من مركبة، وأطلق النار من مسدس تجاه جنود الاحتلال عند حاجز مستوطنة “حرميش” بين جنين وطولكرم.

من جانبها، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ شخصاً "فتح النار باتجاه حاجز حرميش في السامرة (شمال الضفة)، تمّ تحييده".

ويحيط بجنين تسع مستوطنات هي: جانيم، وقديم، ومابودوتان، وجانيت، وشاكيد، وحنانيت، وريحان، وتل منشة، وحرميش (ثلاث من هذه المستوطنات تم اخلاؤها عام 2005).

وقد توزعت هذه المستوطنات بشكل أحزمة تحيط بالمدينة والتجمعات السكانية، كي تخنق مجالات توسعها؛ ولتقطيع التواصل الجغرافي والسكاني، وتسهيل السيطرة على السكان؛ إضافة إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي ا وعزلها بالأسلاك الشائكة، وتوطين آلاف المستوطنين.

وتحتل المستوطنات مساحة إجمالية قدرها حوالي2942 دونمًا من أراضي محافظة جنين.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 977 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين