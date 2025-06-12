فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خسائر غير مسبوقة لـ(إسرائيل)

الاحتلال يدفع بجرافات عسكرية إلى مخيم جنين تمهيدًا لعمليات هدم

حماس: قطع الاحتلال خطوط الاتصالات عن غزَّة خطوةٌ عدوانيَّة في سياق "الإبادة الجماعيَّة"

الجرح الثالث عشر: المُصليات في مخيمات النزوح

كتائب القسَّام تكشف للمرة الأولى تفاصيل "كمين العيد" في خانيونس

الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 615.. مجازر دامية ضدَّ المجوَّعين وغاراتٌ متواصلة على كافة مناطق قطاع غزَّة

الطفل الهمص يصارع الألم بصمت بانتظار السفر للعلاج بالخارج

السُلطات القضائية في بيرو تُحيل قضايا ضدَّ جنود "إسرائيليين" إلى المُدَّعي العام لحقوق الإنسان

الهلال الأحمر: نواجه صعوبات بالتواصل مع طواقمنا جراء انقطاع الاتصالات في غزَّة

طالت أسرى محررين وأطفالًا.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

الصِّحَّة: 4,924 شهيدًا و 15,780 إصابة منذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

12 يونيو 2025 . الساعة 14:18 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة: 4,924 شهيدًا و 15,780 إصابة منذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أصدت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 103 شهداء، و 427 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ  24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم 21 شهيدًا، وأكثر من 294 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 245 شهيدًا وأكثر من 2,152 إصابة.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,924 شهيدًا، 15,780 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,207 شهيدًا و 127,821 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة