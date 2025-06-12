الصِّحَّة: 4,924 شهيدًا و 15,780 إصابة منذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أصدت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 103 شهداء، و 427 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم 21 شهيدًا، وأكثر من 294 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 245 شهيدًا وأكثر من 2,152 إصابة.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,924 شهيدًا، 15,780 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,207 شهيدًا و 127,821 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





المصدر / فلسطين أون لاين