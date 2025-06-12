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حماس: قطع الاحتلال خطوط الاتصالات عن غزَّة خطوةٌ عدوانيَّة في سياق "الإبادة الجماعيَّة"

12 يونيو 2025 . الساعة 12:38 بتوقيت القدس
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حماس: قطع الاحتلال خطوط الاتصالات عن غزَّة خطوةٌ عدوانيَّة في سياق "الإبادة الجماعيَّة"

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّ قطع الاحتلال الصهيوني المجرم خطوط الاتصالات بشكل متعمّد، خطوة عدوانية جديدة في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت "حماس" في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الاحتلال يستهدف بقطع الانترنت والاتصالات عن قطاع غزة شلّ عمل القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الطبي والإنساني، ما يعمّق الكارثة الإنسانية، بحق المدنيين العزل.

وحذّرت من تصاعد الخطر الذي يتهدد أبناء شعبنا باستهداف ما تبقى من البنية التحتية وقطاعات العمل المدني والإنساني.

ودعت "حماس" المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته في وقف العدوان، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإنسانية والمدنية من وحشية الاحتلال الصهيوني الفاشي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #قطع الانترنت والاتصالات عن غزة

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