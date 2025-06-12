الهلال الأحمر: نواجه صعوبات بالتواصل مع طواقمنا جراء انقطاع الاتصالات في غزَّة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إنها تواجه صعوبة كبيرة في التواصل مع طواقمها في قطاع غزة جراء انقطاع كامل في خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة، عقب استهداف مباشر لخطوط الاتصالات من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح الهلال الأحمر، اليوم الخميس، أن غرفة عمليات الطوارىء تواجه صعوبة في التنسيق مع المنظمات الأخرى للاستجابة الحالات الإنسانية.

وصباح اليوم، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة بعد استهداف الاحتلال المسار الرئيسي الأخير للفايبر.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أنّ تصاعد العزلة الرقمية يأتي نتيجة استهداف الاحتلال الممنهج للبنية التحتية، رغم محاولات متكررة لإصلاح المسارات المقطوعة والبديلة.

وأكدت، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع الطواقم الفنية من إصلاح الكوابل التي تم قطعها يوم أمس، كما يعيق عمليات الوصول إلى المسارات البديلة الاحتياطية، علمًا بانه يتم المحاولة منذ أشهر وأسابيع لمحاولة تصليح العديد من المسارات البديلة، إلا أن الاحتلال يرفض دائمًا.

وحذرت الهيئة من التبعات الإنسانية والاجتماعية لهذا الانقطاع، داعية كافة الجهات المحلية والدولية المختصة إلى التدخل العاجل لتسهيل تنفيذ الترتيبات اللازمة، بما يُمكّن الطواقم الفنية من الوصول الآمن إلى مواقع الأعطال والقيام بأعمال الإصلاح المطلوبة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين