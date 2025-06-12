طالت أسرى محررين وأطفالًا.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات تنكيل واحتجاز وتحقيق ميداني، طالت مطاردين وأسرى محررين وأطفالًا، فيما اقتحمت عدة بلدات وسط حالة من التوتر والانتشار العسكري الكثيف.

في الخليل، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة سعير شمال شرق المدينة، عرف من بين المعتقلين: زيد سائد جرادات، قصي نمر الفروخ، محمد جبر جرادات، محمد صقر جرادات، محمد حسن جرادات، مصعب جبارين، لؤي محمد عمر جرادات، محمد عمر جرادات، منتصر أنور جبارين، منتصر العموري، عدي نوفل الفروخ، يوسف مراد فروخ، وعماد نظمي شلالدة.

كما اعتقلت القوات الشقيقين إسلام وأمير صبري مسالمة من بلدة بيت عوا، والمواطن مهند حسين النتشة من البلدة القديمة.

وفي مدينة يطا جنوب الخليل، اعتُقل المواطن سيف توفيق عوض من منطقة "أبو شبان" شرق المدينة، عقب اعتداء المستوطنين عليه وعلى عدد من الرعاة، بإسناد من جيش الاحتلال.

أما في نابلس، فقد اعتُقل المطارد نايف أبو شمط خلال اقتحام البلدة القديمة، وسط مواجهات عنيفة وانتشار لقوات الاحتلال في الأزقة.

وفي طولكرم، اعتقلت القوات الشاب الجريح محمد جابر (اليوكي) من مخيم نور شمس خلال مروره عبر حاجز جبارة، كما اعتقلت الأسير المحرر عيد محمد العيد (بواقنة) من بلدة زيتا شمال المدينة، أثناء عودته من أداء مناسك الحج، على حاجز عناب.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة شيرين خالد حمامرة (45 عامًا) من بلدة حوسان، وهي شقيقة الأسير المحكوم بالمؤبد عز الدين حمامرة.

قائمة المعتقلين:

- الجريح محمد جابر (اليوكي) – مخيم نور شمس – طولكرم

- الأسير المحرر عيد محمد العيد (بواقنة) – زيتا – طولكرم

- المطارد نايف أبو شمط – البلدة القديمة – نابلس

- شيرين خالد حمامرة شقيقة الأسير عز الدين حمامرة – حوسان – بيت لحم

- سيف توفيق عوض – منطقة أبو شبان – شرق يطا – الخليل

- مهند حسين النتشة – البلدة القديمة – الخليل

- إسلام صبري مسالمة – بيت عوا – الخليل

- أمير صبري مسالمة – بيت عوا – الخليل

- زيد سائد جرادات – بلدة سعير – الخليل

- قصي نمر الفروخ – بلدة سعير – الخليل

- محمد جبر جرادات – بلدة سعير – الخليل

- محمد صقر جرادات – بلدة سعير – الخليل

- محمد حسن جرادات – بلدة سعير – الخليل

- مصعب جبارين – بلدة سعير – الخليل

- لؤي محمد عمر جرادات – بلدة سعير – الخليل

- محمد عمر جرادات – بلدة سعير – الخليل

- منتصر أنور جبارين – بلدة سعير – الخليل

- منتصر العموري – بلدة سعير – الخليل

- عدي نوفل الفروخ – بلدة سعير – الخليل

- يوسف مراد فروخ – بلدة سعير – الخليل

- عماد نظمي شلالدة – بلدة سعير – الخليل

المصدر / وكالات