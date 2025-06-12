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انقطاع كافة خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة

12 يونيو 2025 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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انقطاع كافة خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة بعد استهداف الاحتلال المسار الرئيسي الأخير للفايبر.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنّ تصاعد العزلة الرقمية يأتي نتيجة استهداف الاحتلال الممنهج للبنية التحتية، رغم محاولات متكررة لإصلاح المسارات المقطوعة والبديلة.

وقالت، إنّ "جنوب ووسط القطاع ينضمان لحالة العزلة التي تعاني منها غزة وشمالها لليوم الثاني على التوالي"، مشيرةً إلى أنّ استمرار الانقطاع يهدد بفصل القطاع بالكامل عن العالم، ويؤثر على الخدمات الإغاثية والصحية والإعلامية والتعليمية.

وأكدت، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع الطواقم الفنية من إصلاح الكوابل التي تم قطعها يوم أمس، كما يعيق عمليات الوصول إلى المسارات البديلة الاحتياطية، علمًا بانه يتم المحاولة منذ أشهر وأسابيع لمحاولة تصليح العديد من المسارات البديلة، إلا أن الاحتلال يرفض دائمًا.

وحذرت الهيئة من التبعات الإنسانية والاجتماعية لهذا الانقطاع، داعية كافة الجهات المحلية والدولية المختصة إلى التدخل العاجل لتسهيل تنفيذ الترتيبات اللازمة، بما يُمكّن الطواقم الفنية من الوصول الآمن إلى مواقع الأعطال والقيام بأعمال الإصلاح المطلوبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #انقطاع الانترنت في غزة

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