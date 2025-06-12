مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال .

وأفات مصادر مقدسية، بأن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية وأدّوا طقوسًا دينية (تلمودية) في أنحاء متفرقة من الحرم .

وسجلت أوقات سابقة كثيرًا من هذه الاقتحامات خلال عطلات يهودية ومناسبات إسرائيلية؛ ففي الأشهر الأولى من 2025 اقتحم مئات المستوطنين المكان يوميًا تقريبًا، وبلغ عددهم أكثر من 13,000 خلال الربع الأول فقط .

ومن جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الأربعاء، إنّ قيام المتطرف إيتمار بن غفير، وزير ما يسمى “الأمن القومي” في حكومة الاحتلال، باقتحام المسجد الأقصى المبارك والقيام بجولة استفزازية في ساحاته، في مشهد متكرر ومتصاعد، يمثل تحدياً واستخفافاً بمشاعر المسلمين وبقدسية ومكانة الأقصى لدى الأمة الإسلامية، وتأكيداً على عنجهية هذه الحكومة المتطرفة وإصرارها على تأجيج الحرب الدينية.

وحذرت "حماس" من تصاعد عميات اقتحام المستوطنين والقيام بالطقوس التلمودية داخل ساحات الأقصى.

وأكدت، أن شعبنا الفلسطيني سيواصل الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى، وسيواصل التصدي والمواجهة ولن يسمح بتمرير مخططات التقسيم والتهويد والضم والتهجير.

ودعت "حماس" بجماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى الذود عن مسرى نبينا، وتكثيف الرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، والتصدي للاقتحامات وعربدة المستوطنين.

كما طالبت أحرار أمتنا العربية والإسلامية للتحرك نصرة للأقصى في ظل ما يتعرض له من عدوان متصاعد.



المصدر / فلسطين أون لاين