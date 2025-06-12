الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 615.. مجازر دامية ضدَّ المجوَّعين وغاراتٌ متواصلة على كافة مناطق قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 615 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

ولفتت وزارة الصحة بغزة، أمس الأربعاء، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55,104 شهيدًا و 127,394 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبيَّن تقرير وزارة الصحة، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 بلغت (4,821 شهيدًا، 15,353 إصابة).

وقال الدفاع المدني ـ شمال غزة، إننا "نعاني من صعوبة بالغة في تحديد مواقع القصف بسبب انقطاع الإرسال وتعذّر تواصل المواطنين معنا".

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

قال مصدر طبي بمستشفى العودة في النصيرات إن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 200 بعد إطلاق الاحتلال النار على فلسطينيين كانوا ينتظرون قرب مركز للحصول على مساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون بجروح إثر قصف مسيّرة الاحتلال خيمة للنازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشنَّ طيران الاحتلال غارة وسط حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما واصل الاحتلال عملية نسف منازل المواطنين شمال شرق مدينة غزة.

وتمكّنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثمان امرأة وطفلها في غارات جويّة على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قنابل ألقتها طائرات الاحتلال المسيّرة على مجموعة من الفلسطينيين في شارع جولس شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.





المصدر / فلسطين أون لاين