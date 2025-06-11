"قافلة الصُّمود"... كاتس يأمر بمنع وصولها إلى غزَّة والخارجيَّة المصريَّة تعلِّق

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال موقع والا الإسرائيلي إن وزير الحرب يسرائيل كاتس أوعز للجيش بمنع دخول متظاهرين من مصر إلى قطاع غزة، تزامنًا مع بيانٌ رسميٌ مصريٌ ألمح لمنع القافلة من دخول الأراضي المصرية

ووصف كاتس المشاركين في القافلة بأنهم "متظاهرين جهاديين"، وقال إنه يتوقع من السلطات المصرية منع وصولهم إلى منطقة رفح.

وقال روعي كايس، رئيس قسم الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية، إن قافلة الصمود هي "حدثٌ مصريٌ بالدرجة الأولى، وليس إسرائيليًا"، مضيفًا أن تصريحات يسرائيل كاتس "تعكس حالة التوتر، أو على الأقل البرود، في العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي".

وأشارت إذاعة الجيش إلى أن قافلة الصمود تتواجد الآن في ليبيا، ولم تحصل حتى الآن على إذن من السلطات المصرية لدخول الأراضي المصرية.

ويأتي هذا مع استعداد مبادرة "المسيرة العالمية إلى غزة" لدخول القطاع سيرا على الأقدام من أجل إغاثة الفلسطينيين الذين يتعرضون للإبادة.

وبدأ المشاركون في المسيرة الوصول إلى العاصمة المصرية منذ أمس الثلاثاء، على أن يكتمل العدد مع وصول "قافلة الصمود لكسر حصار غزة" القادمة برا من تونس.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا، مساء اليوم، ألمحت فيه أنه لن يكون متاحًا لقافلة الصمود دخول الأراضي المصرية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيانها، إن أي زيارة إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة ومعبر رفح مشروطة بالحصول على موافقات مسبقة، التي يمكن الحصول عليها من خلال تقديم طلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو إلى السفارات الأجنبية في القاهرة، أو بمراسلة ممثلي المنظمات القائمة على الزيارة لوزارة الخارجية.

وأكدت الخارجية المصرية أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

وكان المنسق الإعلامي للقافلة ياسين القايدي قال لوكالة الأناضول، إن القافلة ستصل القاهرة يوم الخميس القادم، حيث سيكون هناك لقاء مع ناشطي المسيرة نحو غزة ومجموعات أخرى، على أن تصل إلى رفح يوم الأحد القادم.