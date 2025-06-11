جماهير الزمالك بغزَّة ينظّمون وقفةَ دعم لقافلة "الصمود".. وجَّهوا مناشدة إلى مرتضى منصور

متابعة/ فلسطين أون لاين

نظّمت رابطة مشجعي نادي الزمالك في قطاع غزة، مساء الإثنين الماضي، وقفة جماهيرية حاشدة في حي الزيتون بمدينة غزة، تحت شعار: "من غزة إلى القاهرة.. قافلة الصمود توحدنا"، تعبيرًا عن دعمهم للقافلة البرية المتجهة من دول المغرب العربي إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، محمّلة بالمساعدات الإنسانية والتضامنية.

وشارك في الفعالية العشرات من مشجعي نادي الزمالك، رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات ناديهم، إلى جانب لافتات تطالب بفتح المعابر أمام القافلة، والسماح لها بالعبور نحو غزة المحاصرة. الحدث أظهر عمق الارتباط بين الجماهير الرياضية المصرية والفلسطينية، خصوصًا في ظل العدوان المتواصل على القطاع والحصار المفروض عليه منذ سنوات.

نداء خاص إلى مرتضى منصور وجماهير الزمالك

وخلال الوقفة، وجّهت رابطة مشجعي الزمالك في غزة نداءً إلى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، داعية إياه إلى تبنّي موقف داعم لقافلة "الصمود"، والضغط على الجهات المعنية في مصر لتسهيل دخولها إلى قطاع غزة.

وقال أحد أعضاء الرابطة في بيان تم تلاوته خلال الوقفة: "نحن مشجعو الزمالك في غزة، نثق في مواقف المستشار مرتضى منصور التاريخية مع القضايا العادلة، ونتمنى أن يرفع صوته دعمًا لهذه القافلة التي تمثل أملًا لعائلاتنا المحاصرة".

كما دعت الرابطة جماهير نادي الزمالك في مصر إلى التفاعل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق مبادرات تضامنية لدعم القافلة، والتأكيد على أن مصر كانت وستبقى الحضن العربي الدافئ لفلسطين.

رسالة إلى الشعب المصري: "غزة ليست وحدها"

وأكد بيان الرابطة أن القافلة القادمة من تونس، ليبيا، والجزائر ليست مجرد شاحنات مساعدات، بل تمثل رسالة تضامن ووحدة عربية من شعوب المغرب العربي إلى الشعب الفلسطيني، داعين الشعب المصري إلى احتضان القافلة واستقبالها بما يليق بتاريخ مصر العروبي والإنساني.

وأضاف البيان: "في هذه اللحظة الحاسمة، غزة بحاجة إلى كل صوت وكل يد. هذه القافلة شريان حياة، وصوت من لا صوت له. نرجو أن تفتح لها المعابر، وأن تجد في مصر قلبًا مفتوحًا كما عهدناها دائمًا."

"الزمالك ليس مجرد نادٍ.. إنه قضية وانتماء"

واختُتمت الوقفة بإرسال رسائل صوتية ومكتوبة إلى إدارة نادي الزمالك، موقّعة من جمهور الزمالك في غزة، تضمنت مناشدات بدعم رسمي وشعبي للقافلة، بالإضافة إلى التأكيد على عمق الانتماء لهذا النادي، الذي وصفوه بأنه "رمز للكرامة والشهامة المصرية".

وشددت الرابطة على أن الرياضة ليست منفصلة عن الواقع الإنساني، قائلة: "نحن لا نشجع فريقًا فقط، بل ننتمي إلى روح وقيم. الزمالك بالنسبة لنا عنوان للكرامة، وسنظل أوفياء له في السراء والضراء.

في وقت تتعالى فيه نداءات غزة للحرية والنجاة، جاءت وقفة جماهير الزمالك في القطاع لتؤكد أن كرة القدم قادرة على أن تكون جسرًا للإنسانية، ومنبرًا للتضامن، وعنوانًا للوحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين