8 شهداء في قصف إسرائيلي على مقر منظمة "أطباء العالم" في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أبلغت منظمة "أطباء العالم" اليوم الأربعاء عن وقوع هجوم بطائرة مسيّرة الثلاثاء على مبنى يضم مكتبا لها في وسط قطاع غزة، في هجوم أسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص على الأقل، ليس من بينهم أي فرد في المنظمة.

وقالت المنظمة غير الحكومية: "يشكّل هذا الهجوم انتهاكا للقانون الإنساني الدولي الذي يحمي على السواء المدنيين والمنظمات الإنسانية العاملة في مناطق الصراع".

وأوضحت المنظمة أن "المكتب كان معروفا لدى السلطات العسكرية الإسرائيلية".

وكان المكتب خاليا وقت الهجوم الذي وقع قرابة الحادية عشرة صباحا الثلاثاء في مدينة دير البلح، إذ كان يوم عطلة رسمية لمناسبة عيد الأضحى.

وتابعت المنظمة في بيان: "رغم ذلك، أفادت التقارير الأولى بأن ثمانية أشخاص على الأقل استشهدوا بذلك الهجوم. كانوا جميعهم في الطابق الأخير من المبنى الذي تضرر بشكل مباشر بالمقذوف".

وأشارت إلى أن "منظمة أطباء العالم كانت قد أبلغت السلطات الإسرائيلية بوجود مكتبها في المبنى الذي أعلن محيّدا عن النزاع، أي أنه محمي من الهجمات الإسرائيلية بموجب الاتفاقات بشأن عمليات التنسيق الإنساني".

وأضافت: "ورغم ذلك، كما حدث خلال هجمات إسرائيلية سابقة، لم يتلق الفريق أي تحذير مسبق كان من شأنه السماح لشاغليه بإخلاء المبنى أو اتخاذ تدابير وقائية".

ويقع المبنى في دير البلح، وهي منطقة تضم العديد من مكاتب المنظمات غير الحكومية "والتي بقيت حتى الآن بمنأى إلى حد ما عن القصف والدمار في غزة"، بحسب المنظمة.

ويشهد قطاع غزة عدوان متواصل جراء القصف الممنهج الذي يستهدف المدنيين أينما كانوا، في المنازل أو خيام النزوح أو المستشفيات أو حتى أمام مراكز توزيع المساعدات.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت يعاني فيه سكان القطاع من أزمة إنسانية خانقة، في ظل استمرار الحصار وتردي الأوضاع المعيشية، بالتزامن مع استهداف متكرر للتجمعات المدنية ومناطق انتظار المساعدات.