123 شهيدًا خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 123 مواطنًا وإصابة 474 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار جرائم الإبادة الجماعية على مختلف مناطق القطاع.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم 57 شهداء، وأكثر من 363 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 224 شهيد وأكثر من 1,858 إصابة.

ولفتت إلى، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55,104 شهيدًا و 127,394 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبين تقرير وزارة الصحة، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 بلغت (4,821 شهيدًا، 15,353 إصابة).

وأكدت الوزارة، استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، بسبب استهداف طواقم الإسعاف ومنعها من الوصول إليهم.

وفي بيان منفصل، حذّرت وزارة الصحة من انهيار وشيك في النظام الصحي، نتيجة الاكتظاظ الحاد في المستشفيات، ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات المنقذة للحياة.

وأشارت إلى أن شمال قطاع غزة بات بدون مستشفيات عاملة، بينما تواجه المستشفيات القليلة المتبقية جنوبًا أزمة خانقة تُهدد قدرتها على تقديم الرعاية الصحية.

وختمت الوزارة بتحذير من أن "أي تدخلات إسعافية عاجلة لن تكون مجدية أمام المؤشرات الإنسانية الكارثية المتصاعدة".