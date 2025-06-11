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ستارمر: الوضع الإنساني بغزة مروع والمشاهد من مراكز توزيع المساعدات تفطر القلب

11 يونيو 2025 . الساعة 14:36 بتوقيت القدس
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رئيس الوزراء البريطاني ستارمر

أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "مروع"، مشيراً إلى أن المشاهد الواردة من خارج مراكز توزيع المساعدات الإنسانية "تفطر القلب".

وفي تصريحات صحفية، شدد ستارمر على أن هناك "حاجة ملحة لمزيد من المساعدات لغزة، وبكثافة وسرعة فائقة"، مؤكداً أن خطة (إسرائيل) الحالية بشأن المساعدات "غير مناسبة وغير كافية".

وأشار إلى أن بلاده تواصل جهودها بالتنسيق مع الحلفاء "للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

كما أعلن عن فرض عقوبات على أفراد متورطين في التحريض على "عنف المستوطنين الشنيع"، في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن تحرك منسق مع الحلفاء الدوليين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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