الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنًا بمسافر يطا جنوب الخليل

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، 12 خيمة ومسكنًا في خلة الضبع، التابعة لمجلس قروي التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي التوانه محمد ربعي في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها الثقيلة خلة الضبع بمسافر يطا، وهدمت 10 خيام ومسكنين، وأربع وحدات صحية، تعود ملكيتها لعائلة الدبابسة، وتؤوي ما يقارب 60 شخصا، جلهم من الأطفال والنساء.

كما دمرت قوات الاحتلال بآلياتها شبكات الكهرباء والماء الرئيسية والفرعية، وجرفت الاشجار والمزروعات المحيطة بالمساكن والخيام.

وناشد أصحاب الخيم والمساكن والأراضي كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية، التي تهدف إلى اجبارهم على مغادرة مساكنهم واراضيهم لسرقتها لصالح المستوطنين.

وصباح اليوم، استولى جنود الاحتلال الإسرائيلي ، على منزل لعائلة بد الفتاح شبانة في منطقة دوار الكرنتينا في واد الهرية، جنوب مدينة الخليل، وحولوه لثكنة عسكرية.

وأشار منسق تجمع شباب ضد الاستيطان ، عيسى عمرو إلى أن جنود الاحتلال المتواجدين في المنزل منذ فجر اليوم اعتلوا سطحه، ورفعوا الاعلام الاسرائيلية.

ولفت إلى أن اصحاب المنزل كانوا موجودين في زيارة عائلية خارج المدينة ،واستغل الاحتلال مغادرتهم للمنزل وسيطروا عليه.

المصدر / وكالات