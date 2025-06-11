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أشهر تيك توكر في العالم يغادر الولايات المتحدة بعد احتجازه بسبب التأشيرة

11 يونيو 2025 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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خابي لام، أحد أبرز نجوم "تيك توك" على مستوى العالم

غادر خابي لام، أحد أبرز نجوم "تيك توك" على مستوى العالم، الأراضي الأميركية طواعية عقب توقيفه من قبل سلطات الهجرة في مطار هاري ريد الدولي بمدينة لاس فيغاس، بسبب مخالفته شروط التأشيرة التي دخل بها البلاد.

ووفقاً لما أكده متحدث باسم إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، فإن لام – واسمه الكامل سرينج خبان لام، وهو سنغالي الأصل ويحمل الجنسية الإيطالية – كان قد دخل الولايات المتحدة في 30 أبريل الماضي، لكنه تجاوز المدة المسموح بها في تأشيرته.

وبعد توقيفه يوم الجمعة، تم منحه خيار "المغادرة الطوعية"، وهو إجراء قانوني يتيح للمحتجزين مغادرة البلاد من دون صدور أمر ترحيل رسمي بحقهم، ما يفتح الباب أمام إمكانية عودتهم مستقبلاً، على عكس الترحيل الذي قد يمنع الدخول مجددًا لسنوات.

سياسات الهجرة

حتى الآن، لم يُصدر لام أي تصريح علني بشأن الحادثة.

تأتي هذه الواقعة في وقت يتصاعد فيه الجدل حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، مع تزايد عمليات المداهمة واحتجاز المهاجرين، ما أثار موجة احتجاجات في عدد من المدن، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات وتصاعد خطاب التشدد في ملف الهجرة.

يُذكر أن خابي لام، البالغ من العمر 25 عامًا، نال شهرة عالمية خلال فترة جائحة كورونا بفضل مقاطع الفيديو الساخرة التي يرد فيها بصمت على مقاطع "حيل الحياة" الغريبة. ويتابعه على "تيك توك" أكثر من 162 مليون شخص، ما يجعله من أكثر الشخصيات تأثيرًا على المنصة. ولد في السنغال وانتقل إلى إيطاليا مع أسرته في طفولته، حيث نشأ ويحمل جنسيتها.

المصدر / وكالات
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