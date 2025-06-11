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توقف جلسة محاكمة نتنياهو بعد إبلاغه المحكمة بأنه "مريض"

11 يونيو 2025 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
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محاكمة نتنياهو بقضايا فساد تتم بصورة أسبوعية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن جلسة محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توقفت، اليوم، بشكل مفاجئ، بعد أن أبلغ نتنياهو هيئة المحكمة بأنه يعاني من وعكة صحية.

وذكرت القناة أن نتنياهو مثُل أمام المحكمة في إطار محاكمته الجارية في قضايا فساد، لكنه أبلغ القضاة خلال الجلسة بأنه مريض، ما دفع المحكمة إلى تعليق الجلسة مؤقتًا.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية حول حالته الصحية أو موعد استئناف الجلسات.

وبحسب مراقبين إسرائيليين يراوغ نتنياهو قضاة المحكمة ويستخدم مرضه حجة للتفلت وكسب الوقت بما يخص محاكمته.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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