فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصهيوني "بن غفير" يقتحم باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

المعارضة الإسرائيلية تتوافق على طرح مشروع قانون لحل "الكنيست"

الاحتجاجات تتمدد شرقًا: نيويورك تواجه العاصفة حول قضايا الهجرة بعد لوس أنجلوس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 11 يونيو 2025

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال والمداهمة بالضَّفة والقدس

مرداوي: نتنياهو يُواصل الخداع ولا صحة لمزاعمه حول وجود تقدم بالمفاوضات

قصفٌ متواصل ومجازر ضدَّ المُجوَّعين.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

إحصائيات امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) 2025: أرقام تكشف خارطة طريق التعليم في فلسطين

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 11 يونيو 2025

"الغذاء العالمي" يُطالب بتدخل دولي عاجل لفرض ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى غزَّة

حماس تنعى الشَّهيد الأسير المحرر رايق بشارات وتؤكد: شعبنا لن يهدأ له بال حتى طرد الاحتلال

11 يونيو 2025 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
...
حماس تنعى الشَّهيد الأسير المحرر رايق بشارات وتؤكد: شعبنا لن يهدأ له بال حتى طرد الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن اغتيال قوات الاحتلال للأسرى المحررين وتصعيد جرائم القتل في الضفة الغربية، يؤكد العقلية الدموية لحكومة الاحتلال الفاشي، التي لا تتورّع عن استهداف كل ما هو فلسطيني، ضمن حرب شاملة تستهدف وجود شعبنا وهويته.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ جرائم الاحتلال المُتصاعدة تفرض علينا جميعاً الالتفاف في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

ونعت الشهيد الأسير المحرر رايق عبد الرحمن بشارات، الذي اغتالته قوات خاصة من جيش الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس، مؤكدةً أن شعبنا ومقاومته لن يهدأ لهم بال حتى طرد الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

وشددت على ضرورة إشعال فتيل المواجهة مع الاحتلال إلى أقصى درجة في الضفة والقدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مع وصول جرائم المحتل لمستويات غير مسبوقة، وانتهاكاته الخطيرة لكافة المواثيق والأعراف الدولية، بما فيها إعاقة عمل الطواقم الطبية بل واستهدافها بشكل مباشر.

ودعت "حماس" أبطال الضفة وشبابها الثائر إلى التصدي بكل قوة لعدوان الاحتلال الواسع، وجرائمه المتكررة بحق شعبنا وأسراه ومقدساته، والوقوف صفا واحدا ضد حرب الإبادة والتي تستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #رايق بشارات #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة