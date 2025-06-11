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الصهيوني "بن غفير" يقتحم باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

11 يونيو 2025 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
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الصهيوني "بن غفير" يقتحم باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم ما يسمَّى وزير "الأمن القومي الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف بن غفير اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية عنصرية في باحاته.

وأشارت إلى أنه نحو 100 عنصر من شرطة الاحتلال، انتشروا في باحات الأقصى لتأمين اقتحام بن غفير ونواب آخرين من حزبه.

وذكرت وزارة الأوقاف، أن المتطرف بن غفير اقتحم المسجد الأقصى برفقة كبار ضباط الشرطة، وتجول في باحاته، وسط حراسة مشددة.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية.

ويواصل بن غفير ووزراء الاقتحامات للأقصى رغم الانتقادات العربية والإسلامية والدولية، وتتم هذه الاقتحامات بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويُذكر، أن سلطات الاحتلال فرضت قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة إلى "القدس الشرقية" منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #بن غفير يقتحم الاقصى

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