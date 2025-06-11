المعارضة الإسرائيلية تتوافق على طرح مشروع قانون لحل "الكنيست"

أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، أن أحزاب المعارضة في إسرائيل توصلت إلى توافق بشأن تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، وذلك في خطوة سياسية قد تمهد لإجراء انتخابات مبكرة.

وأفاد بيان صادر عن المعارضة الإسرائيلية الأربعاء، أن زعماء الأحزاب المعارضة عقدوا اجتماعًا مشتركًا، جرى خلاله الاتفاق بشكل جماعي على طرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست خلال الساعات المقبلة.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات السياسية الداخلية، وسط انتقادات متزايدة لأداء الحكومة على الصعيدين الأمني والسياسي وذلك بما يخص عدة ملفات أبرزها ملف صفقة التبادل وتجنيد اليهود المتدينيين الحريديم.

المصدر / فلسطين أون لاين