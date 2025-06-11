الاحتلال يواصل حملات الاعتقال والمداهمة بالضَّفة والقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملات الاعتقال والمداهمات في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وطالت عددًا من المواطنين، بينهم أطفال وشبان، وسط عمليات تفتيش وتخريب واعتداءات ميدانية.

ففي قرية حوسان غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: قسام رمزي عميرة (18 عامًا)، ومحمد عاطف حمامرة (21 عامًا)، وعمار أحمد زعول، بعد مداهمة عدد من منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما اقتادت عددًا من المواطنين إلى ساحة مسجد أبو بكر الصديق في منطقة المطينة واحتجزتهم لفترة، وأخضعتهم لتحقيق ميداني قاسٍ، قبل أن تطلق سراحهم لاحقًا، وقد فرضت القوات حصارًا على القرية وأغلقت الطريق الرابط بين حوسان وبلدة بتير بالسواتر الترابية، ووزعت منشورات تهديد للمواطنين بزعم استمرار رشق مركبات المستوطنين بالحجارة.

وفي قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين الشقيقين أيهم بسام حجاجلة (15 عامًا) ومحمد بسام حجاجلة (13 عامًا)، بعد مداهمة منزل عائلتهما وتفتيشه.

أما في محافظة رام الله، فقد اعتُقل هشام رياض سحويل (23 عامًا) من بلدة عبوين، عقب اقتحام منزله والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت قوات الاحتلال وطن عبد الباسط أبو عليا وفادي حمد الله النعسان من قرية المغير، بعد اقتحام منزليهما وتخريب محتوياتهما.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد مرشود من قرية روجيب شرق المدينة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن موسى حسن موسى بدوي، واعتقلته مع نجله قاسم موسى بدوي، بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته. كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المدينة والبلدات المحيطة بها، وأغلقت بعض الطرق بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة، حيث اعتقلت المواطن أنس عدس من طولكرم، وأصابت بالرصاص المواطن عبدالله محمود بني عودة في بلدة طمون بمحافظة طوباس، بعد الاعتداء عليه، كما داهمت منزل عائلة المطارد مراد سليمان بني عودة واعتقلت والده.

وفي محافظة قلقيلية، اعتُقل الشقيقان محمد غالب رضوان وزيد غالب رضوان من بلدة عزون، بعد اقتحام منزلهما.

وفي محافظة نابلس، طالت الاعتقالات كل من: محمد خريم من البلدة القديمة، الطفل نايف نضال صبح من منطقة رأس العين، علي أبو صالح من البلدة القديمة

إبراهيم قدومي، مهند البحش من حارة القريون.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن سمير عمران منصور من حارة الياسمينة، خلال اقتحام المدينة وتفتيش المنازل.

قائمة المعتقلين:

- قسام رمزي عميرة – حوسان – بيت لحم

- محمد عاطف حمامرة – حوسان – بيت لحم

- عمار أحمد زعول – حوسان – بيت لحم

- الطفل أيهم بسام حجاجلة – الولجة – بيت لحم

- الطفل محمد بسام حجاجلة – الولجة – بيت لحم

- هشام رياض سحويل – عبوين – رام الله

- وطن عبد الباسط أبو عليا – المغير – رام الله

- فادي حمد الله النعسان – المغير – رام الله

- موسى حسن موسى بدوي – الخليل

- قاسم موسى بدوي – الخليل

- الجريح عبدالله محمود بني عودة – طمون – طوباس

- المطارد مراد سليمان بني عودة – طمون – طوباس

- والد المُطارد عماد الحسني ــ طمون – طوباس

- محمد غالب رضوان – بلدة عزون – قلقيلية

- زيد غالب رضوان – بلدة عزون – قلقيلية

- محمد ‏خريم ‏ – البلدة القديمة – نابلس

- الطفل نايف نضال صبح – راس العين ــ نابلس

- أحمد مرشود – روجيب – نابلس

- علي أبو صالح ــ البلدة القديمة ــ نابلس

- إبراهيم قدومي ــ نابلس

- مهند البحش من حارة القريون ــ نابلس

- سمير عمران منصور ــ حارة الياسمينة ــ جنين

- أنس عدس – طولكرم

المصدر / وكالات