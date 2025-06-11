قصفٌ متواصل ومجازر ضدَّ المُجوَّعين.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 614 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، أمس الثلاثاء، إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,701 شهداء، و14,879 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 54,981 شهيدًا و 126,920 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 10 شهداء وأُصيب آخرون بقصف الاحتلال لجموع المواطنين منتظري المساعدات قرب محور نتساريم جنوب غرب غزة

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على محيط مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الحكيم يزن أيمن شهوان إثر قصف الاحتلال على منطقة بطن السمين في مدينة خانيونس بالأمس، ليلتحق بوالده الشهيد الذي ارتقى قبل عام.

وشن طيران الاحتلال المروحي غارة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأخرى على مواصي القرارة غرب خانيونس.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال محيط دوار فياض في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما ارتقى 4 شهداء وأصيب عدد من المواطنين بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين