فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"المسلَّحة اليمنيَّة" تستهدف مطار اللُّد بصاروخين باليستيَّين وتتوعَّد بالمزيد

محكمة الاحتلال تفرج عن سناء سلامة دقة وتفرض حبسها منزلياً 5 أيام

صاروخ يمني يُعطّل مطار "بن غوريون" ويدخل المستوطنين للملاجئ

من خوارزمية إلى جريمة: لافندر وتحويل غزة إلى "معمل إبادة ذكي"

الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 613

المقررة غدًا .. نتنياهو يرمي بثقله لتعطيل التصويت على حل الكنيست

"هند رجب" تلاحق ضابطين إسرائيليين في بريطانيا وهولندا

"نقاتل حتى داخل رؤوسنا"... جنود إسرائيليون عائدون من غزة يروون عن "تجربتهم القاسيَّة"

أبو زهريّ: عبَّاس بلا شرعيَّة للحديث عن سلاح المقاومة ورسالته لفرنسا لا تمثِّلنا

بريطانيا و4 دول أخرى تفرض عقوبات على وزيرين "إسرائيليين"

"المسلَّحة اليمنيَّة" تستهدف مطار اللُّد بصاروخين باليستيَّين وتتوعَّد بالمزيد

10 يونيو 2025 . الساعة 22:21 بتوقيت القدس
...
"المسلَّحة اليمنيَّة" تستهدف مطار اللُّد بصاروخين باليستيَّين وتتوعَّد بالمزيد
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في مدينة يافا المحتلة بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي من طراز "فلسطين 2" والآخر من نوع "ذو الفقار".

وأكد البيان العسكري أن أحد الصاروخين أصاب هدفه بدقة داخل المطار، مشيرًا إلى فشل أنظمة الدفاع الجوي في التصدي له.

كما شدد البيان، على أن العملية "ناجحة وحققت أهدافها"، حيث تسببت في شلل بحركة الملاحة الجوية وإجبار ملايين الإسرائيليين على اللجوء إلى الملاجئ.

وأضافت القوات اليمنية أن قرار حظر الملاحة من وإلى مطار اللد لا يزال ساريًا، محذرة شركات الطيران المتبقية من مغبة استمرار الرحلات، وداعية إلى التوقف الفوري.

كما تضمن البيان تحذيرًا للشركات والجهات التي تتعامل مع ميناء حيفا، معتبرًا إياه "ضمن بنك الأهداف" ردًا على ما وصفه بـ"العدوان على محافظة الحديدة".

واختتم البيان بتأكيد استمرار الدعم اليمني للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشددًا على أن "اليمن لن يتراجع عن موقفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

ودوّت صافرات الإنذار بعد رصد جيش الاحتلال صاروخ من اليمن، وذلك بعد ساعات من إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) أنها تحضّر لتصعيد هجماتها في العمق الإسرائيلي.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مئات المواقع بتل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات في الضفة الغربية.

وأفادت القناة السابعة العبرية الخاصة بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب بشكل مؤقت بعد إطلاق الصاروخ من اليمن.

وقال شهود عيان إن صواريخ اعتراضية شوهدت في سماء محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بسقوط شظايا تلك الصواريخ في عدة قرى بالمحافظة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، شنّ الحوثيون -تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل، كما استهدفوا سفنا مرتبطة بها في البحر الأحمر، معلنين فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#اليمن #صنعاء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة