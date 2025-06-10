"المسلَّحة اليمنيَّة" تستهدف مطار اللُّد بصاروخين باليستيَّين وتتوعَّد بالمزيد

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في مدينة يافا المحتلة بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي من طراز "فلسطين 2" والآخر من نوع "ذو الفقار".

وأكد البيان العسكري أن أحد الصاروخين أصاب هدفه بدقة داخل المطار، مشيرًا إلى فشل أنظمة الدفاع الجوي في التصدي له.

كما شدد البيان، على أن العملية "ناجحة وحققت أهدافها"، حيث تسببت في شلل بحركة الملاحة الجوية وإجبار ملايين الإسرائيليين على اللجوء إلى الملاجئ.

وأضافت القوات اليمنية أن قرار حظر الملاحة من وإلى مطار اللد لا يزال ساريًا، محذرة شركات الطيران المتبقية من مغبة استمرار الرحلات، وداعية إلى التوقف الفوري.

كما تضمن البيان تحذيرًا للشركات والجهات التي تتعامل مع ميناء حيفا، معتبرًا إياه "ضمن بنك الأهداف" ردًا على ما وصفه بـ"العدوان على محافظة الحديدة".

واختتم البيان بتأكيد استمرار الدعم اليمني للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشددًا على أن "اليمن لن يتراجع عن موقفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

ودوّت صافرات الإنذار بعد رصد جيش الاحتلال صاروخ من اليمن، وذلك بعد ساعات من إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) أنها تحضّر لتصعيد هجماتها في العمق الإسرائيلي.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مئات المواقع بتل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات في الضفة الغربية.

وأفادت القناة السابعة العبرية الخاصة بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب بشكل مؤقت بعد إطلاق الصاروخ من اليمن.



وقال شهود عيان إن صواريخ اعتراضية شوهدت في سماء محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد شهود عيان بسقوط شظايا تلك الصواريخ في عدة قرى بالمحافظة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، شنّ الحوثيون -تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل، كما استهدفوا سفنا مرتبطة بها في البحر الأحمر، معلنين فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا.

المصدر / فلسطين أون لاين