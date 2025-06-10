محكمة الاحتلال تفرج عن سناء سلامة دقة وتفرض حبسها منزلياً 5 أيام

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في حيفا في فلسطين المحتلة، اليوم الثلاثاء، قراراً بالإفراج عن سناء سلامة دقة زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، وفرضت عليها حبساً منزلياً لـ5 أيام.

وفي 29 أيار/مايو الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال، سلامة، عند أحد الحواجز العسكرية أثناء عودتها من رام الله في الضفة الغربية، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، في حين كانت برفقة طفلتها ميلاد وليد دقة وطفلة أخرى.

ومددت في وقت سابق محكمة الصلح في الخضيرة اعتقالها، بادعاء استكمال التحقيق معها على خلفية منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحققت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مع دقة على خلفية منشورات في شبكة التواصل الاجتماعي، بذريعة أنها تنطوي على "تحريض على الإرهاب والتماهي معه"، وفق مزاعم الشرطة.

ومثلت خلال فترة اعتقالها هذه في 7 جلسات، حيث كانت النيابة الإسرائيلية تطالب بتمديد اعتقالها لاستكمال التحقيقات، وقد رفضت محكمة الاستئناف اليوم في حيفا تمديد اعتقالها، وأصدرت قراراً بالإفراج عنها.

يُشار إلى أنّ وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، طالب بترحيل سناء سلامة دقة.

يذكر أن سناء دقة هي زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، ابن مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، والذي استُشهد داخل السجون الإسرائيلية مطلع نيسان/أبريل 2024، بعد أن أمضى نحو 38 عاماً في الأسر، إثر معاناة طويلة مع المرض في ظل إهمال طبي متواصل.