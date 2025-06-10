صاروخ يمني يُعطّل مطار "بن غوريون" ويدخل المستوطنين للملاجئ

اليمن/ فلسطين أون لاين:

دوّت صافرات الإنذار بعد رصد جيش الاحتلال صاروخ من اليمن، وذلك بعد ساعات من إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) أنها تحضّر لتصعيد هجماتها في العمق الإسرائيلي.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مئات المواقع بتل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات في الضفة الغربية.

وأفادت القناة السابعة العبرية الخاصة بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب بشكل مؤقت بعد إطلاق الصاروخ من اليمن.



وقال شهود عيان إن صواريخ اعتراضية شوهدت في سماء محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد شهود عيان بسقوط شظايا تلك الصواريخ في عدة قرى بالمحافظة.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن سلاح البحرية قصف ميناء الحديدة، بعدما أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن الميناء تعرّض لضربتين إسرائيليتين.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي إن الأخير هاجم "من خلال سفن صواريخ تابعة لسلاح البحرية صباح اليوم أهدافا تابعة لنظام الحوثي في ميناء الحديدة في اليمن".



من جهته، كتب نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية للجماعة في منشور على موقع إكس، أن "العدوان الإسرائيلي الجديد على ميناء الحديدة لم يُحدث أي تأثير يُذكَر على عمليات المساندة لغزة، ولا على معنويات شعبنا الذي يخرج أسبوعيا الى الشوارع بالملايين نصرة لغزة".

وشدد عامر على أن هذا الهجوم "لم يُعرقل التحضيرات لتصعيد وتوسيع العمليات داخل عمق إسرائيل".

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، شنّ الحوثيون -تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل، كما استهدفوا سفنا مرتبطة بها في البحر الأحمر، معلنين فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا.