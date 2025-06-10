"نقاتل حتى داخل رؤوسنا"... جنود إسرائيليون عائدون من غزة يروون عن "تجربتهم القاسيَّة"

متابعة/ فلسطين أون لاين

روى جنود إسرائيليون خدموا على الخطوط الأمامية في قطاع غزة شهادات صادمة عن أزماتهم النفسية والجسدية، بعد نحو عشرين شهراً من الحرب المستمرة، مشيرين إلى أن الإرهاق والضغوط النفسية باتت تفتك بهم أكثر من المواجهات المسلحة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير أعدته الصحفية المتخصصة في الشؤون العسكرية غال غانوت، عن شهادات أربعة جنود أدلوا بتفاصيل تجربتهم القاسية تحت أسماء مستعارة، راسمين صورة قاتمة عن حال الجيش الإسرائيلي في الميدان.

وقال أحدهم: "لم نعد نعرف طعم الراحة. كل يوم هو معركة مع أنفسنا قبل أن يكون مع العدو"، بينما أشار آخر إلى أن اضطراب ما بعد الصدمة أصبح "وباءً صامتاً" في صفوف الجنود، وسط تجاهل رسمي متزايد لما وصفوه بـ"الانهيار الداخلي الجماعي".

ووفق الشهادات، فإن الجنود يعانون من أرق مزمن، نوبات هلع، فقدان شهية، وانعدام الثقة بالقيادة العسكرية. ولفت التقرير إلى أن حالات الانتحار داخل الجيش تشهد تزايداً مقلقاً، ما يجعل من الإرهاق النفسي "عدواً خفياً" أكثر فتكاً من الرصاص.

وتعكس هذه الشهادات، التي نُشرت وسط تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة والجيش في إدارة الحرب، حالة الإنهاك العميق التي يعيشها الجنود، في ظل غياب حلول أو دعم نفسي فعّال.

كوابيس وأجساد مرهقة

"شاحر" (22 عاما)، جندي في لواء مشاة، يصف اللحظة التي تحول فيها الحماس إلى إرهاق قاتل "في الأيام الأولى، كنت مستعدا للتخلي عن أي شيء.. حتى عن حفل لأختي الوحيدة.. لكن بعد شهرين في غزة، بدأت أرى الموت في كل مكان".

ويضيف "اليوم، عندما يأمروننا بالعودة إلى القطاع، أرتجف. جسدي يرفض.. أصابعي لا تستطيع أن تحمل السلاح أحيانا من شدة الإرهاق. الأطباء يقولون إنها أعراض نفسية، لكن القادة يعتبرونها أعراضا بسيطة".

وفيما يتوقع الجندي الإسرائيلي النظامي أنه سيتم تجنيده في الاحتياط فور انتهاء خدمته قريبا، فإنه يعترف قائلا "أنا مرهق، سأنهي تلك الأشهر الأربعة أولا وبعد ذلك سأرى ما سيحدث".

"نقاتل من أجل البقاء.. لا من أجل النصر"

"نعوم" (21 عاما)، جندي في لواء مشاة من المتوقع أن يتم تسريحه في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدأ حديثه للصحفية بالقول "كانت لدينا ذروة الدافع في بداية الحرب.. كان الجميع واضحين بشأن ما سيفعلونه، الجميع أرادوا دخول قطاع غزة وإحداث تأثير، لم تكن هناك أسئلة على الإطلاق، لكنني شعرت بتغيير بالفعل في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، فقد انتقلنا من المهام الهجومية إلى المهام الدفاعية".

وأضاف "بدأنا نشعر بأننا ثابتون، ننتظر حدوث شيء ما، وبدلا من أن نكون نشطين، استمر هذا الوضع لمدة عام.. إنه أمر صعب ومحبط. لقد بدأت أتشكك في أهداف الحرب ومعناها".

ثم يكشف الجندي كيف تحوّل الجنود إلى "أرقام" في معادلة عسكرية قاسية "في البداية، كانوا يخبروننا: أنتم تحررون أرضا، لكنهم اليوم، يقولون لنا: اقتصدوا في استخدام الذخائر لتدرك أنك بيدق، وأنه لا توجد قيمة كبيرة لحياة المقاتلين، ويشرحون أن توفير المال على قنابل الطائرات هو أهم شيء، حتى لو كان الثمن هو أن المقاتل سيحمل عبوة ناسفة أو يدخل منزلا مفخخا".

ويعلّق على ذلك "أعطي كل شيء، روحي، حياتي، وهكذا تعيدها لي؟ عندما تحدث أشياء كهذه، عندما لا يكون للحرب هدف عسكري واضح بل اعتبارات سياسية فقط، عندما لا يسمح لك بالمضي قدما، يكون هناك فقدان للدافع".

ويصف هذا الحال بالقول "تشعر أنك مجرد قطعة لحم مسلحة".

وعن الأزمات النفسية، يقول نعوم "الأسوأ هو الليل.. أستيقظ على أصوات انفجارات غير موجودة. زملائي يضحكون "هذه ميزة جديدة في جيشنا: كوابيس جماعية!". لكنني أعرف أننا جميعا نحمل شيئا مكسورا في داخلنا".

"سجنونا لأننا رفضنا الموت"

"أمير" (23 عاما)، قائد دبابة في سلاح المدرعات، يروي قصة تمرد لم يعد نادرا في صفوف الجيش الإسرائيلي، ويقول "قبل أسبوع، رفض طاقم دبابتين تنفيذ أمر بالتقدم، وقالوا: نحن منهكون، وهذا انتحار.. وبدلا من الاستماع لهم فقد سجنوهم".

ويصف الجندي هذا الحال "أنا أفهمهم.. في المدرعات، تدخل القطاع وتخرج منه كالآلة، لكن جسدك وعقلك ليسا حديدا. أحد رفاقي نام خلف المقود من الإرهاق، فدهس جنديا، لكنهم أعلنوا أن السبب في ذلك كان انفجارا، بينما نحن نعرف الحقيقة: الإرهاق قتلنا قبل العدو".

الجنود ينتحرون

"بن" (24 عاما)، مقاتل في وحدة النخبة "ساييريت ماتكال"، يتحدث عن الفارق بين الجنود النظاميين والمجندين، ويقول "الاحتياطيون يأتون لشهر ثم يعودون إلى أسرهم. أما نحن، فحياتنا توقفت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023″، ثم ينقل عن جندي صديق له أنه قال قبل إجازة قصيرة "أخاف أن أنام في سريري.. لأنني قد لا أستيقظ". ويضيف "عندما يعود الاحتياطيون للخدمة من إجازاتهم، يحكون لنا عن زوجاتهم وأطفالهم، لكن نحن نحاول أن نتذكر كيف تبدو الحياة المدنية".

ويضيف "إنه أمر مقلق، نريد أن نبدأ الحياة، لكننا نعلم أنه يمكن استدعاؤنا مرة أخرى لفترة طويلة، وأن الجيش لن يتركنا بأي شكل من الأشكال. أرى أن جنود الاحتياط في وحدتنا يواجهون وقتا عصيبا للغاية. لقد وضعوا حدا لحياتهم (انتحروا)، وهذا ما سيحدث لنا أيضا".

وفيما يعبّر الجندي عن إحباطه، فإنه يوجّه اتهامه للحكومة والمجتمع الإسرائيلي، قائلا "يبدو وكأنهم يعتبرون الأمر مفروغا منه، معتقدين أننا آلات ولسنا أشخاصا".

اضطراب ما بعد الصدمة

أفادت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، نقلا عن مصادر، بأن 35 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ بداية الحرب على غزة في اكتوبر 2023 حتى نهاية 2024.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يرفض الكشف عن أعداد الجنود الذين انتحروا خلال العام الحالي.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي دفن منذ بدء الحرب جنودا كثر بسبب الانتحار دون جنائز عسكرية أو إعلان.

وأفادت "هآرتس" بأن عدد الجنود الذين يتلقون العلاج من أمراض نفسية منذ بدء الحرب يتجاوز 9 آلاف