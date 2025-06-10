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طائرة للاحتلال توثق هجوم مقاوم بغزة على دبابة وتفجيرها (شاهد)

10 يونيو 2025 . الساعة 16:46 بتوقيت القدس
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طائرة للاحتلال توثق هجوم مقاوم بغزة على دبابة وتفجيرها (شاهد)
غزة/ فلسطين أون لاين

بثت حسابات عبرية مشاهد تُظهر مقاومًا فلسطينيًا يهاجم دبابة إسرائيلية من مسافة صفر، في أحد محاور التوغل البري للجيش داخل قطاع غزة.

وأوضحت اللقطات، التي التقطت على ما يبدو بكاميرا مراقبة أو طائرة مسيّرة، أن المقاوم خرج فجأة من بين أنقاض أحد المباني، وتمكّن من زرع عبوة ناسفة في مؤخرة الدبابة، وهي نقطة ضعف حساسة تحتوي على بوابة دخول الجنود.

وأضافت المصادر أن العملية استغرقت ثوانٍ معدودة فقط، إذ تمكن المقاوم من زرع العبوة وتفجيرها بنجاح، قبل أن ينسحب إلى موقعه بسلام، بينما أظهرت اللقطات انفجارًا عنيفًا هزّ الدبابة لحظات بعد انسحابه.

وخلال الشهور الماضية من العدوان، تكررت عمليات استهداف المقاومين لآليات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع، وهو ما أدى إلى تدمير عدد كبير من الدبابات والناقلات المدرعة، بحسب تقارير فصائل المقاومة.

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#غزة #الحرب على غزة

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