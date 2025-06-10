"كمائن الموت" تحصد أرواح المُجوَّعين بغزة.. 36 شهيداً قرب مركز توزيع المساعدات

غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد ضحايا "مراكز التوزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية" منذ صباح اليوم الثلاثاء إلى 36 شهيداً، وأكثر من 208 إصابات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 163 شهيداً و1,495 إصابة، وكلهم من المدنيين المُجوَّعين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع.

وقال المكتب الحكومي، في بيان صحافي، إن هذه الأرقام المفزعة تكشف الوجه الحقيقي لما تُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)"، التي باتت أداة قذرة في يد جيش الاحتلال، تُستخدم لإيقاع المدنيين في كمائن الموت، تحت ستار العمل الإنساني.

وأشار البيان إلى، أن استمرار هذه المؤسسة في عملها الإجرامي القاتل، رغم توثيق استهداف طواقمها للمدنيين العُزّل، يؤكد أنها جزء من منظومة الإبادة والقتل المنظم، وليست جهة إغاثية بأي معيار.

وأكد أن هذه المؤسسة، بقيادتها "الإسرائيلية" والأمريكية، وبتنسيقها الكامل مع جيش الاحتلال، تفتقر إلى كل معايير الحياد والاستقلالية والإنسانية، وهي غطاء واضح لجرائم إبادة جماعية تُرتكب بحق السكان المُجوّعين يومياً.

وفي ختام بيانه، جدد المكتب الحكومي إدانته لهذه الجرائم المتواصلة بحق المدنيين، ونحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، مطالبًا المجتمع الدولي بوقف صمته المُخزي، والعمل فوراً على إيقاف عمل مؤسسة "GHF" داخل قطاع غزة، نظراً لسلوها الإجرامي، حيث أصبحت أداة حقيقية للقتل والإبادة.

كما طالب بفتح جميع المعابر فوراً لإدخال المساعدات من خلال المؤسسات الأممية المعروفة والمُعتمدة، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم قتل المدنيين عند نقاط الموت.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظل استمرار القصف والاستهداف للمدنيين في كل مناطق القطاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية جثامين 54 شهيدا، بينهم شهيدان تم انتشالهما، إضافة إلى 305 مصابين.

ولفتت إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من الشهداء الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات منذ صباح اليوم 36 شهيدا، وأكثر من 208 مصابين، ليرتفع بذلك إجمالي الشهداء في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 163 شهيدا وأكثر من 1495 مصابا.

كما أضافت الوزارة أن ️حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف العدوان على القطاع في 18 مارس/آذار الماضي بلغت 4701 شهيدا، 14879 مصابا.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 54981 شهيدا و 126920 مصابا.

وأكدت أنه لا يزال هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب استهدافات الاحتلال.