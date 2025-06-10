حماس: مجزرة الاحتلال ضدّ المُجوَّعين في غزَّة تؤكّد تمسّكه بنهج القتل الجماعي والتَّجويع الممنهج

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّ المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الثلاثاء، باستهدافها بالرصاص الحيّ جموع المواطنين المُجوّعين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية من مركز توزيع عند محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة، تُعدّ جريمة حرب بشعة، تؤكّد تمسّك الاحتلال بنهج القتل الجماعي والتجويع الممنهج.

وأوضحت "حماس" في تصريح صحفي، أن الاحتلال يواصل تحديه للإرادة الدولية وكافة المواثيق الإنسانية، مشيرًا إلى أنّ هذه الجريمة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 مواطنًا، وسقوط عشرات الجرحى، في مشهد دموي يُلخّص بشاعة المخطط الصهيوني لإبادة شعبنا.

وأكدت، أنّ هذه الآلية الدموية التي اعتمدها الاحتلال تحت غطاء إنساني زائف، تحوّلت إلى مصائد موت أودت بحياة أكثر من 150 مواطنًا منذ بدء تنفيذها، بينهم أطفال ونساء، ما يعكس سياسة مدروسة لإدامة المجاعة واستنزاف المدنيين، في إطار حرب إبادة جماعية تُرتكب على مرأى العالم.

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف آلية التوزيع الاحتلالية التي تُدار خارج المعايير الإنسانية، وبعيدًا عن الرقابة الأممية، والعمل الفوري على إلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، لإنقاذ المدنيين من الكارثة التي يُعمّقها الاحتلال، بغطاءٍ مباشر من الإدارة الأمريكية.

المصدر / فلسطين أون لاين