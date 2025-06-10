الصِّحَّة بغزَّة: 54 شهيدًا و 305 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إنَّ 54 شهيدًا (منهم 2 شهيد انتشال)، و 305 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم 36 شهيدًا، وأكثر من 208 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 163 شهيدًا وأكثر من 1,495 إصابة.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,701 شهداء، و14,879 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 54,981 شهيدًا و 126,920 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





المصدر / فلسطين أون لاين