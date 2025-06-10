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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

10 يونيو 2025 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 108 مستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية.

ونشر المستوطنون دعوات لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى اليوم، يتخلله أداء طقوس غنائية ورقصات داخل ساحاته، احتفالًا بالتعديلات القضائية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والتي تتيح لهم أداء جميع طقوسهم التلمودية داخل المسجد.

يشهد المسجد الأقصى تصاعدًا غير مسبوق في اقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وسط أداء طقوس وصلوات تلمودية في محاولة لفرض وقائع تهويدية جديدة وتغيير الواقع التاريخي والديني فيه. 

المصدر / وكالات
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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