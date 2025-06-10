"ديجل هاتوراه" يصوّت لحل "الكنيست": اضطهاد طلاب التوراة أخطر من إيران

ترجمة عبد الله الزطمة

أعلن كبار الحاخامات الليتوانيين، دوف لاندو وموشيه هيلل هيرش، أن حزب "ديجل هاتوراه" سيصوّت لصالح حل الكنيست في التصويت المرتقب غدًا الأربعاء، احتجاجًا على ما وصفوه بتقاعس الحكومة في دعم القوانين الخاصة بالجمهور الحريدي.

وحسب ما نشرت موقع "القناة 7" فإن الحاخام لاندو صرّح أن "اضطهاد طلاب التوراة يشكل خطرًا أكبر من إيران"، في موقف يعكس تصعيدًا دينيًا وسياسيًا. ومن المتوقع أن ينضم حزب شاس أيضًا لهذا التوجه.

جاءت الخطوة رغم محاولات من السفير الأمريكي لدى (إسرائيل) بإقناع الحاخامات بتأجيل التصعيد، نظرًا لحساسية المرحلة أمنيًا، لكن بدون جدوى.

وفي السياق ذاته، جدد كبار الحاخامات "السفارديم" رفضهم لأي قانون يشجع على تجنيد "الحريديم"، حتى غير المنتسبين رسميًا للمعاهد الدينية.



المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين