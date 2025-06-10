بينهم أطفال ونساء ومحررون.. أكثر من 70 حالة اعتقال بالضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالاتها الواسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت أكثر من 70 مواطنًا، بينهم أسرى محررون، وفتية، ونساء، وطلاب جامعيون.

في نابلس، شهدت المدينة اقتحامًا واسعًا شمل أحياء ومخيمات عدة، حيث تم اعتقال أكثر من 25 مواطنًا، بعضهم على الحواجز وآخرون بعد مداهمات عنيفة للمنازل، وتحويل بعض البيوت إلى ثكنات عسكرية مؤقتة للتحقيق.

أما الخليل، فقد طالت الاعتقالات الأطفال والفتية، من ضمنهم الطفلان عبد جوابرة وكنان الشريف من مخيم العروب، والفتى مجاهد أبو شرخ من المنطقة الجنوبية، إضافة إلى حملة طالت بلدات الظاهرية وبيت أمر ودويربان.

وشهدت بيت لحم اعتقال خمسة مواطنين بينهم شاب من بلدة زعترة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي يوسف النبالي من بيرزيت، إضافة إلى حملة مداهمات في رام الله وقلقيلية وجنين، شملت اعتقال الشاب أحمد الذاكر، والفتاة لور مصاروة، والأسير المحرر المريض مجاهد عز الدين عمارنة.

وفي تطور خطير، اعتقلت قوات الاحتلال في أريحا السيدة جاكلين غروف والدة المطارد معاذ غروف وشقيقته صفاء من مخيم عقبة جبر للضغط عليه لتسليم نفسه.

وترافق ذلك مع اعتداءات المستوطنين في قرية أماتين شرق قلقيلية، حيث أضرموا النار في مركبة المواطن طارق صابور، وخطّوا شعارات عنصرية.

تأتي هذه الحملة استمرارًا للتصعيد الإسرائيلي اليومي في الضفة، والذي يتخذ طابع العقاب الجماعي وانتهاك الحقوق الأساسية، وسط صمت دولي مطبق.

قائمة المعتقلين:

- طه حسين إبراهيم بوزية – كفل حارس – سلفيت

- محمد عبد السلام الأسعد – كفل حارس – سلفيت

- المحرر هيثم جمال جابر – كفل حارس – سلفيت

- طه الشاطر – كفل حارس – سلفيت

- أحمد الذاكر – فقوعة – جنين

- تيسير الذياب زكارنة – قباطية – جنين

- محمد نادر الشريم – قباطية – جنين

- نور محمد زكارنة – قباطية – جنين

- محمود الطبري أبو الرب – قباطية – جنين

- حبيب محمد خالد أبو الرب – قباطية – جنين

- المحرر المريض مجاهد عز الدين عمارنة – يعبد – جنين

- معاذ العجل – يعبد – جنين

- لور مصاروة – قباطية – جنين

- باسم عرار – رأس عطية – قلقيلية

- محمود علي اعمر – سنيريا – قلقيلية

- أمير لطفي خليل سعد – مخيم الدهيشة – بيت لحم

- يوسف يعقوب محمود الحساسنة – مخيم الدهيشة – بيت لحم

- محمد محمود سليمان الأفندي – مخيم الدهيشة – بيت لحم

- عزات محمد خالد السقا – الدوحة – بيت لحم

- أحمد محمد محمود ذويب – زعترة – بيت لحم

- يوسف حمامدة – بيت لحم

- يوسف عساف صافي – بيرزيت – رام الله

- الطالب الجامعي يوسف النبالي – بيرزيت – رام الله

- الفتى مجاهد عادل أبو شرخ – المنطقة الجنوبية – الخليل

- الطفل عبد جوابرة – مخيم العروب – الخليل

- الطفل كنان الشريف – مخيم العروب – الخليل

- مدحت الهوارين – الظاهرية – الخليل

- باسل لغماري – الظاهرية – الخليل

- عماد لغماري – الظاهرية – الخليل

- خالد البطاط – الظاهرية – الخليل

- خلدون الهوارين – الظاهرية – الخليل

- علاء الهوارين – الظاهرية – الخليل

- يامن ناصر شحادة – بيت أمر – الخليل

- زيد الزغير – دويربان – الخليل

- نايف أبو شمط – البلدة القديمة – نابلس

- الطفل أحمد سائد محمود شرعب – شارع عمان – نابلس

- المحرر يزن مصباح جبر – نابلس

- أمير القدح – حي المساكن الشعبية – نابلس

- عيسى الطيراوي – مخيم بلاطة – نابلس

- نضال حشاش – مخيم بلاطة – نابلس

- محمد أبو صبيحة – مخيم بلاطة – نابلس

- فراس المصري – نابلس

- محمد الترياقي – نابلس

- محمد نضال الأغبر – نابلس

- إيهاب سليم – نابلس

- علاء حموضة – نابلس

- براء حموضة – نابلس

- عز حلاوة – نابلس

- رشاد الأغبر – نابلس

- نسيم الأغبر – نابلس

- سامر القمحاوي – نابلس

- رامي خويرة – نابلس

- أسامة الخليلي – نابلس

- أيهم قنديل – نابلس

- وسام الداموني – نابلس

- وليد ندي – نابلس

- المطارد كمال سلامة (سلّم نفسه) – نابلس

- جاكلين غروف (والدة المطارد معاذ غروف) – مخيم عقبة جبر – أريحا

- صفاء غروف (شقيقة المطارد معاذ غروف) – مخيم عقبة جبر – أريحا

المصدر / وكالات