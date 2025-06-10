الخدمات الطبية تُطالب المجتمع الدّوليّ بفتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال ضدّ المُسعفين بغزَّة

أعلنت مديرية الخدمات الطبية، اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة مسعفين بنيران قوات الاحتلال أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في قطاع غزة.

ونعت المديرية ثلاثة من كوادر إدارة الإسعاف والطوارئ بالمديرية، وهم الشهيد حسين محيسن (مدير الإسعاف والطوارئ بمحافظة غزة)، والشهيد وائل العطار (مسعف)، والشهيد براء عفانة (مسعف متطوع)، الذين ارتقوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي أثناء القيام بواجبهم الإنساني، لدى محاولتهم انتشال عدد من المصابين من منزل تعرض للاستهداف من قبل الاحتلال في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة الليلة الماضية.

وأوضحت، أنّ دبابة الاحتلال أطلقت عليهم قذيفة بشكل مباشر ما أدى لاستشهادهم على الفور، كما تعرض طاقم إسعافي آخر حاول الوصول إليهم وانتشال جثامينهم، لإطلاق النار من قبل آليات الاحتلال وطائراته المسيرة.

وأضافت "بعد جهود حثيثة تمكنت طواقمنا صباح اليوم من انتشال الشهداء من مكان الاستهداف، بعد عدة ساعات من وقوع الحادثة".

ونعت مديرية الخدمات الطبية فرسانها الأبطال، الذين ما تخلفوا عن أداء واجبهم الإنساني تجاه أبناء شعبنا طوال حرب الإبادة منذ 20 شهراً، تعرضوا خلالها لمختلف المخاطر وأصيبوا واستشهد زملاؤهم من أجل هذه الرسالة السامية.

وأكدت، أنّ مهام رجال الإسعاف والخدمات الطبية هي مهام إنسانية بالدرجة الأولى، وإن القوانين الدولية والإنسانية كافة تضمن الحماية لعناصر الإسعاف خلال عملها في ظل الحروب.

وطالبت المجتمع الدولي وجميع المؤسسات المعنية بفتح تحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة الإسرائيلية، كما ناشدت بتوفير الحماية للطواقم الطبية، والعمل على منع استهداف الاحتلال المتكرر لهم خلال القيام بواجبهم.

وشددت المديرية على أنها ستواصل القيام بواجبنا وأداء رسالتنا الإنسانية برغم المخاطر الكبيرة والاستهداف الذي تتعرض لها طواقمنا، ولن يثنينا ذلك عن الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين