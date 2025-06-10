شهيدان في قصف الاحتلال منزلًا جنوبي لبنان

استشهد مواطنان وأُصيب ثالث، فجر اليوم الثلاثاء، جراء غارة شنّها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة شبعا جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخصين وإصابة آخر، جراء استهداف الاحتلال أحد المنازل في البلدة.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي آلاف الخروقات التي خلفت عشرات الشهداء.

رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لا تزال الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية مستمرة، فيما تشير تقارير لبنانية إلى أن الحصيلة الحالية تشير إلى أكثر من 150 شخصًا بين شهيد وجريح، منذ بدء بدء سريان الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين