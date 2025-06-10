الاحتلال "الإسرائيلي" يستهدف موانئ الحديدة غرب اليمن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت موانئ مدينة الحديدة غرب اليمن.

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن الهجمات الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع في مدينة الحديدة.

وفي السياق، ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن البحرية الإسرائيلية شنت، صباح اليوم الثلاثاء، هجومين متتاليين على ميناء الحديدة، "في تطور هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب".

وأضافت أن هذا الهجوم اقتصر على سلاح البحرية فقط، دون تدخل من سلاح الجو، خلافًا للهجمات السابقة التي استهدفت الأراضي اليمنية وشاركت فيها الطائرات الحربية.

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها "إسرائيل" الأراضي اليمنية، فقد شنت خلال الأشهر الماضية عدة غارات جوية، أبرزها في 6 أيار/مايو الماضي، عندما استهدفت مطار صنعاء الدولي.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي حينها بارتقاء عدد من الشهداء وإلحاق أضرار كبيرة في المنشآت، إضافة إلى ضربات سابقة طالت ميناء رأس عيسى وأهدافا في الحديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين