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استشهاد صحفي و3 مسعفين بغارة "إسرائيلية" بغزَّة

10 يونيو 2025 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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استشهاد صحفي و3 مسعفين بغارة إسرائيلية بغزَّة

استشهد صحفي و3 مسعفين، مساء أمس الاثنين، جراء قصف إسرائيلي خلال محاولتهم انتشال مصابين من منطقة المحطة بشارع يافا في حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن المسعفين الشهداء هم: حسين محيسن وبراء عفانة ورائد العطار، إضافة لاستشهاد الصحفي مؤمن أبو عوف الذي كان برفقتهم.

وشهد قطاع غزة مؤخرًا موجة مُتصاعدة من الاعتداءات على الكوادر الطبية في قطاع غزة، فيما يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ونقضًا لـ"حيادية الطواقم الطبية".

في 23 مارس 2025، تعرضت قافلة تتكون من خمس سيارات إسعاف ومركبات دفاع مدني وسيارة تابعة للأمم المتحدة لوابل من نيران الاحتلال في منطقة الحشاشين شرقي رفح.

وأسفرت الجريمة عن استشهاد 15 فردًا من بينهم ثمانية من كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني، وخمسة من الدفاع المدني، وموظف واحد للأمم المتحدة. تم دفن الضحايا في قبر جماعي بانتظار استرجاع الجثث .

وأقرّت المنظمات الصحية الدولية بأن هذه الحادثة تمثل أكبر خسارة في الأرواح البشرية للعاملين في المجال الطبي خلال السنوات العشر الماضية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 613 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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