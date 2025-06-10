الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 613

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 613 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,649 شهيدًا، 14,574 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 54,927 شهيدًا و 126,615 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م .

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء باستشهاد 3 فلسطينيين ووقوع عشرات المصابين في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات عند محور نتساريم.

وقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن مؤسسة غزة الإنسانية تسببت خلال أسبوعين فقط من عملها، في استشهاد أكثر من 130 مدنيا برصاص مباشر أثناء محاولتهم الوصول إلى طرود غذائية على حواجز الإذلال والقهر، وإصابة قرابة ألف مدني آخر".

ونسف الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مباني سكنية شمالي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد فداء إبراهيم زعرب وإصابة عدد آخر في قصف خيمة تؤوي نازحين قرب بئر 19 في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى، باستشهاد شخصين في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الاثنين، استشهد الصحفي مؤمن أبو العوف في قصف إسرائيلي استهدف مسعفين بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين