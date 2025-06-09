سفينة "مادلين".. لم ترسُ بغزة لكنَّ رسالتها وصلت للعالم

غزة/ يحيى اليعقوبي:

لم تصل سفينة مادلين لميناء غزة كما خطط الناشطون على متنها وهم يحملون مساعدات طبية وغذاء، لكن رسالتها الإنسانية وصلت إلى أرجاء العالم، وأظهرت بشاعة الاحتلال في القرصنة على السفينة في المياه الإقليمية الدولية واقتيادها بمن فيها إلى ميناء أسدود، لتكتب فصلًا جديدًا من فصول المواجهة بالبحر ببدء محاولات كسر الحصار.

وبعد محاصرة السفينة بالمياه الدولية من قبل زوارق حربية إسرائيلية تزامنا مع تحليق مسيرة إسرائيلية فوقها ألقت سائلا أبيض مجهولا على السفينة، سيطرت بحرية الاحتلال على السفينة واقتادتها نحو ميناء أسدود أمس، وبث الاحتلال صورا لحظة اختطاف جميع أفراد الناشطين الأجانب.

ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية جهز الاحتلال زنازين منفصلة لمعتقلي "مادلين" في سجن "غفعون" بمدينة الرملة.

ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، أبحرت السفينة من ميناء كاتانيا الإيطالي تجاه قطاع غزة في رحلة ترمي لكسر الحصار، وحملت على متنها 12 ناشطا من جنسيات متعددة إضافة إلى مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.

12 ضميرًا حيًا

وخلال فترة انطلاق السفينة سلط الناشطون -الذين توقعوا أن لا يسمح لهم الاحتلال بالوصول لغزة - الضوء على انتهاكات الاحتلال للقوانين الدولية بفرض الحصار ومنع إدخال المساعدات، وعلى جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع، والذي كان الهدف الأساسي لانطلاق المتضامنين الذين حركهم الدافع الإنساني في نصرة أهالي غزة وهم يتعرضون لإبادة متزامنة مع حالة تجويع شديدة.

فمنذ لحظات انطلاق السفينة الأولى، حرص المتضامنون على إيصال صوتهم، بعدما تركوا أوطانهم وجاؤوا لغزة على متن قارب صغير ليكسروا الصمت الدولي، فخلال ثمانية أيام من الرحلة لم يتوقفوا عن دعوة العالم للتحرك ومواجهة المجازر والإبادة، وبث صور مباشرة لهم.

جعلت ريما حسن (فلسطينية تحمل الجنسية الفرنسية) وهي تمثل صوت فلسطين في البرلمان الأوروبي ورفاقها، البحر ساحة مواجهة جديدة للاحتلال، فكانت هي ورفاقها 12 ضميرًا إنسانيا رفضوا الصمت على مجازر الإبادة، وأبوا إلا تسجيل موقف يخلد في ذاكرة الأجيال الفلسطينية ويمثل صرخة في وجه العالم.

المتضامنون: غريتا ثونبرغ (السويد)، ريما حسن (فرنسية – فلسطينية) ، ياسمين آجار (ألمانيا)، ثياغو أفيلا (برازيلي)، بابيتست أندري، ريفا فيارد، بأسكال موريراس، يانيس محمدي، عمر فياض (فرنسا)، سوايب أوردو (تركيا)، سيرخيو توربيو (إسبانيا)، ماركو فان رينيس (هولندا)، اختلفت جنسياتهم وجمعهم هدف إنساني واحد لم يساموا عليه.

وقال شعيب أوردو: "كل يوم أرى صور أطفال ممزقة، لا أستطيع أن أعيش بصمت". بدورها، قالت الناشطة آجار: "على دول العالم ان تخجل ولا بد من وقف تسليح (إسرائيل)، ويجب على العالم أن يتحرك لنصرة أهالي غزة. على (نتنياهو) أن يوقف حربه في غزة بدلا من محاولة قمعنا. حصار غزة استمر طيلة الفترة الماضية لأن العالم يتفرج، ونقول للعالم: لا تقلقوا علينا بل اقلقوا على اهالي غزة".

رسالة وصلت

من جهته، أكد عضو اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زياد العالول، بأن رسالة أسطول الحرية وسفينة مادلين وصلت للعالم، التي سلطت الضوء على الحصار الإسرائيلي لغزة والإبادة الجماعية وما يجري من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وقال العالول لصحيفة "فلسطين": إن "رسالة السفينة وصلت إلى العالم والاتحاد الأوروبي وأظهرت كيف ينتهك الاحتلال المواثيق والقوانين الدولية، فالسفينة السابقة تعرضت للاعتداء مقابل السواحل المالطية بالمياه الدولية وهذا انتهاك لقوانين الملاحة".

وأضاف بأن "ما جرى فجر أمس انتهاك للقوانين الدولية حيث جرى الاعتداء على السفينة في المياه الدولية"، مؤكدًا، أن السفينة لا تشكل أي تهديد للاحتلال، كونها سلمية يوجد على ظهرها ناشطون يحملون مساعدات بسيطة.

ولفت إلى أن تأثير السفينة كبير على المستوى السياسي والشعبي كبير جدًا، وحظيت على المستوى الشعبي الجماهيري بمساندة كبيرة.

وتابع: "ربما هي المرة الأولى لدى قوافل أسطول الحرية أن تحظى سفننا بتصريحات من قادة سياسيين أوروبيين، إذ نتحدث عن عشرة من المقررين لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عبّروا عن دعهم وإسنادهم للقضية والسفينة مادلين"، مشيرا، إلى إصدار مواقف فرنسية وإيرلندية تندد بما حصل للسفينة بالأمس.

وأكد العالول، أن سفينة "مادلين" لن تكون الأخيرة، وما حصل معها يبدأ فصل جديد من فصول كسر الحصار، بعد تحرك قافلة الصمود التي تنطلق من تونس وتضم آلاف المناصرين للقضية من دول المغرب العربي ودول عربية وإسلامية محملة بالمساعدات ستسير بمسار بري من حدود تونس وليبية وأراضٍ مصرية.

وأشار إلى أن قافلة الصمود تضم ناشطين من وأوروبا وأمريكا وتضم سياسيين وأكاديميين وناشطين إعلاميين، يحاول الحراك إيصال صوت الفلسطينيين المقهورين المحاصرين بغزة، مشددًا، أنه من المهم أن تتجاوز ردود الفعل المناصرة لفلسطين من حراك بالشارع خطوات عملية تهدف لكسر الحصار.

وحول التفاعل الشعبي مع السفينة قبيل انطلاقها من سواحل إيطاليا، قال: إنه "ربما من المرات القليلة أن يكون انطلاق السفينة برضا السلطات الإيطالية التي سمحت بانطلاق السفينة دون أي اشكالات قانونية، فعلى العكس كان هناك ترحيب ومناصرة شعبية من المواطنين بجزرة سيقليا لأنهم يعرفون أن هدف السفينة إنساني بحث وهم يحاولون إرسال رسالة للشعب الفلسطيني.

ووفق العالول، لم تتوقف محاولات كسر الحصار الإسرائيلي من البر والبحر، وأن هذا الحصار الذي فرض عام 2007 واستمر ثمانية عشر عاما كان أحد أهم مسببات عملية "طوفان الأقصى"، بالتالي سيستمر التحرك المناصر، الذي سيحاول كسر الحصار ويتحدى الأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال بمنع المساعدات وإبادة 2.3 مليون فلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين